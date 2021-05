Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es hat lange einen Kampf am oberen Ende des Smartphone-Marktes gegeben, aber es gab lukrative Möglichkeiten am erschwinglichen Ende. Während Motorola diesen Bereich normalerweise mit seiner G-Serie dominiert hat, gibt es in der Stadt ein neues Gesicht, das ein Stück von diesem erschwinglichen Smartphone-Kuchen will: Realme.

Die Realme Narzo-Serie, angeführt vom Narzo 30 5G, wird ab heute, dem 25. Mai 2021, auf den Markt gebracht und kombiniert den Dimensity 700 5G-Prozessor mit einem 6,5-Zoll-90-Hz-Bildwiederholfrequenz-Display und einem 5.000-mAh-Akku mit großer Kapazität.

In vielerlei Hinsicht möchte der Narzo 30 5G dem Moto G30 einen Teil des Scheinwerfers entziehen. Und der Preis legt dies ebenfalls nahe: Es sind nur 219 US-Dollar (155 GBP / 179 EUR bei direkter Umrechnung), mit einem Vorbestellungspreis für Frühbucher von 169 USD bei Ali Express bis zum 28. Mai 2021 .

Angesichts der Tatsache, dass der Narzo 30 5G über eine 48-Megapixel-Hauptkamera auf der Rückseite verfügt (zusammen mit weniger beeindruckenden Schwarz-Weiß- "Porträtobjektiven" und "Makroobjektiven, um eine vermeintliche" Dreifachkamera "auszugleichen), ist ein seitlich positionierter Fingerabdruckscanner vorgesehen und - wie der Name schon sagt - 5G-Konnektivitätsgeschwindigkeiten, was es zu einem bemerkenswert guten Preis-Leistungs-Verhältnis macht.

Wann ist Schwarzer Freitag 2021? Die besten Black Friday US-Angebote finden Sie hier von Maggie Tillman · 25 Kann 2021

Das gemusterte Heck des Narzo 30 5G - erhältlich in Racing Blue oder Racing Silver - sorgt mit nur 185 g ebenfalls für ein leichtes Design. Das macht es einsteckbar und einfach zu handhaben - ein zusätzlicher Bonus zu diesem Preis.

Schreiben von Mike Lowe.