(Pocket-lint) - Razer und Gaming gehen Hand in Hand, aber um seine Reichweite in das beliebte mobile Segment auszudehnen, kommt der Kishi - ein Controller-Zubehör für Android oder iPhone - der über USB Typ-C oder Lightning mit einem Telefon verbunden werden kann, wenn Sie ein iPhone verwenden .

Diese Art von Controller ist nicht gerade neu: Es gibt eine Reihe von Android-Gaming-Telefonen, die mit Controller-Zubehör geliefert werden, das am Telefon befestigt wird, um die Bedienelemente vom Bildschirm auf physische Bedienelemente zu verschieben, aber mit der Einführung von Xbox Cloud Gaming ist dies Art der Steuerung wird viel attraktiver.

Der Kishi funktioniert auf die gleiche Weise, mit einem raffinierten Design, um dies zu einem ordentlichen Paket zu machen. Die beiden Hälften des Geräts sind auf der Rückseite verbunden und lassen sich sauber zusammenklappen, um ein kompakteres Bündel zu bilden, wenn Sie es verstauen möchten. Mit einem Schnellverschluss können Sie es erweitern und unterwegs spielen.

Die Kompatibilität hängt von mehreren Faktoren ab. Erstens, dass Ihr Gerät über USB Typ-C in der Mitte der Basis verfügt und zweitens, dass es in die gummierten Öffnungen des Kishi passt. Wir haben eine Reihe von Telefonen verwendet, um das Kishi zu testen, vom Samsung Galaxy S21+ über das Sony Xperia 10 III bis hin zum älteren Redmi Note 9 und Samsung Galaxy Note 8.

Zu den genannten kompatiblen Geräten gehören Samsung Galaxy S8, S8+, S9, S9+, S10, S10+, S20, S20+, S21, S21+, S21 Ultra, Note 8, Note 9, Note 10+, Google Pixel 2, 2 XL, 3, 3 XL , 4 und 4 XL sowie andere USB-C-Android-Geräte ähnlicher Abmessungen. Ja, du kannst es auch mit den Razer-Telefonen verwenden, mit Gummieinsätzen, die beim Kundensupport erhältlich sind.

Razer sagt, dass, wenn Ihr Telefon in die Größe von 145,3-163,7 x 68,2-78.1 x 7,0-8,8 mm passt, Sie es hineinpassen können. Es ist also im Grunde eine universelle Passform und viel mehr Geräte passen als nur die auf der Liste.

Für Apple iPhone-Benutzer ist es eine einfachere Kompatibilitätsvereinbarung: iPhone 12-Modelle, iPhone 11-Modelle, iPhone X/XR/XS/XS Max, iPhone 6+, 6S+, 7+, 8+. Beachten Sie, dass es sich nicht um ein universelles Design handelt - Sie müssen entweder die Android- oder die iPhone-Version kaufen - und es gibt keine generischen Versionen und Xbox-Versionen, obwohl die einzige Änderung die Symbole auf den Tasten sind - die generische Version funktioniert genau so, wie sie sollte.

Das Kishi fügt bei der Installation an jedem Ende Ihres Telefons etwa 60 mm hinzu, was insgesamt zu einem langen Gerät führt. Es fühlt sich angenehm sicher an, da gummierte Einsätze im Kishi Ihr Telefon festhalten und so auch ein Gefühl von Qualität vermitteln.

Wenn Ihr Telefon nicht darin ist, klickt es zusammen, sodass es leicht in Ihrer Tasche verstaut werden kann, aber es ist schade, dass es keine Aufbewahrungstasche dafür gibt. Wir können sehen, dass, wenn Sie den Kishi in Ihren Rucksack werfen, viel beschädigt oder schmutzig werden kann, also sollten Sie ihn vielleicht einpacken.

Der Kishi bezieht seine Energie von dem Telefon, an das Sie es anschließen - sobald Sie Ihr Telefon anschließen, funktioniert es. Es gibt einen USB-C- oder Lightning-Anschluss, der das Passthrough-Laden ermöglicht, sodass Sie Ihr Telefon während des Spielens aufladen können.

Das Design beinhaltet zwei Ausschnitte am rechten Ende. Dadurch können die Lautsprecher an der Unterseite eines Telefons bei Verwendung des Controllers gehört werden. Wenn Sie ein Telefon mit nur einem Lautsprecher an der Basis haben, steigert dies die Leistung tatsächlich, da es beim Spielen nicht von Ihrer Hand verdeckt wird und der Ton nach vorne und nicht in Ihre Hand projiziert wird.

Wenn Sie ein Telefon mit Duell-Front-Firing-Lautsprechern haben, werden Sie möglicherweise feststellen, dass beide vom Kishi blockiert werden, und sicherlich ist der linke Lautsprecher (auf der Oberseite des Telefons) wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad blockiert Sie verlieren einige der fortgeschritteneren Stereoeffekte, die Ihr Telefon bieten kann, je nach Design Ihres Telefons.

Es gibt auch keine physischen Kopfhörer, da es keine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse gibt. Wenn Sie also den besten Klang wünschen, müssen Sie Bluetooth-Kopfhörer verwenden.

Die Bedienelemente spiegeln sehr viel wider, was Sie auf einem Konsolen-Controller mit zwei Daumensticks, beide anklickbar, sowie einem Vierwege-Controller und ABXY-Tasten finden würden. Es gibt auch ein Paar Schultertasten auf jeder Seite, die ein paar zusätzliche Optionen bieten, während Pfeile und Home-Tasten das Loadout abschließen. In der Xbox-Version wird die Home-Taste durch eine Xbox-Taste ersetzt und die beiden Pfeile werden durch Funktionstasten ersetzt, die zum Xbox-Controller passen – was bedeutet, dass die Anweisungen auf dem Xbox Cloud Gaming auf dem Bildschirm und das, was Sie auf dem Kishi finden, gleich sind.

Wenn Sie es nur für Xbox Cloud Gaming verwenden möchten, ist der Kauf der Xbox-Version sinnvoll – aber in Wirklichkeit werden Sie sich daran gewöhnen, sobald Sie wissen, welche Schaltfläche wo ist.

Außerhalb von Spielen funktionieren einige der Steuerelemente nativ mit Ihrem Telefon, aber wir haben festgestellt, dass die Erfahrung von Gerät zu Gerät unterschiedlich ist. Auf einem Samsung-Telefon können wir beispielsweise die Richtungsregler verwenden, um Apps auszuwählen und zu öffnen, durch Menüs zu navigieren usw. Auf einem anderen Telefon ist dies möglicherweise nicht möglich.

Dies wird erst wirklich relevant, da es einfacher ist, sich auf dem Telefon zu bewegen, ohne das Display berühren zu müssen. Natürlich wird es immer noch Probleme mit dem Entsperren geben - insbesondere wenn sich auf der Rückseite des Telefons ein Fingerabdrucksensor befindet, da dieser nicht zugänglich sein wird.

Die Erfahrung in mobilen Spielen kann etwas inkonsistent sein, aber nach dem, was wir auf Xbox Cloud Gaming gespielt haben, ist es viel konsistenter, da viele der Spiele für das Spielen mit einem Controller entwickelt wurden.

Nichts ist wichtiger als die Spiele, denn das macht diese Art von Gerät aus. Erstens können Sie es nicht für Handyspiele wie Call of Duty Mobile oderPUBG Mobile verwenden - diese Controller sind in diesen Spielen verboten und einige der Karten-Apps, die Sie verwenden könnten, um den Kishi an die Steuerung dieser Spiele anzupassen - wie Octopus - sind auch verboten.

Es werden jedoch einige bekannte Spiele unterstützt, wie beispielsweise Fortnite, das im Grunde genauso funktioniert wie die Xbox. Wenn Sie Fortnite auf einer Konsole gespielt haben, können Sie wahrscheinlich direkt mit dem Kishi auf einem mobilen Gerät spielen. Es gibt eine leichte Lernkurve, aber Sie werden bald einsatzbereit sein und sich daran gewöhnen, eine Mischung aus Tasten- und Touch-Steuerung zu verwenden, obwohl wir sagen, dass es auf dem Handy etwas schwieriger ist als auf dem großen Bildschirm und natürlich, Wenn Sie Android verwenden, können Sie Fortnite installieren , iOS nicht.

Für andere Spiele musst du die Razer Kishi App verwenden , die deine Entdeckungen fördert. Wenn Sie erwägen, den Controller zu kaufen, ist die App der richtige Ausgangspunkt, da sie die kompatiblen Spiele auflistet, die das beste Erlebnis bieten.

Viele dieser Spiele sind kostenpflichtig, aber es gibt auch eine Reihe von unterstützten Spielen, die kostenlos gespielt werden können und die von der Verwendung eines Controllers profitieren, da Sie das Display sehen können. In den meisten Fällen müssen Sie nur mit ein wenig Übung herausfinden, was was macht, aber Sie werden den Dreh schnell rausbekommen. Einige Spiele, wie Real Racing 3, werden unterstützt und erkennen den Controller, sodass Sie beim Spielen eine Anleitung haben, welche Taste Sie drücken müssen. In diesem Fall ist es eine ganz andere Erfahrung, von der Bewegungssteuerung zur physischen Kontrolle überzugehen.

Wenn Sie die Tasten anderen Spielen zuordnen möchten, können Sie Octopus verwenden , aber Sie können diese Anpassungen verlieren, wenn das Spiel aktualisiert wird, was bei einigen dieser Controller-Typen auf anderen Telefonen der Fall ist.

Das größere Spiel liegt hier nicht bei mobilen Spielen, sondern bei Cloud-Plattformen. Das Razer Kishi ist kompatibel mit Stadia , Xbox Cloud Gaming , Nvidia GeForce Now und anderen und das ist ein großer Teil des Reizes hier.

Da Xbox Cloud Gaming über Game Pass Ultimate für alle zugänglich ist, können Sie jetzt eine riesige Auswahl an Spielen auf Ihrem Telefon mit Synchronisierung mit Ihrem Konto spielen, sodass Sie dort weitermachen können, wo Sie aufgehört haben. Der Kishi ist eine praktikable Alternative zum Xbox-Controller, der über Bluetooth verbunden ist – obwohl Sie sich daran gewöhnen müssen, mit einer anderen Anordnung der Steuerung zu spielen. Wie bereits erwähnt, ist es breiter und einige finden, dass der Kauf eines Clips zur Befestigung Ihres Telefons an Ihrem Xbox-Controller Ihnen ein Gefühl vermittelt, das Sie natürlicher finden.

Die meisten unserer mobilen Spiele konzentrieren sich auf mobile AAA-Titel, die mit Bildschirmsteuerungen gesteuert werden können. Diese Spiele – wie PUBG Mobile und Call of Duty Mobile – nehmen den größten Teil unserer Zeit in Anspruch und für diese Art von Spielen spielt der Kishi keine Rolle. Auch wenn Sie viele der Tap-Spiele spielen, gibt es nichts zu bieten.

Kishi konzentriert sich stattdessen auf die Spiele, die sich wirklich ihren Arcade- oder Konsolen-Originalen verdanken, bei denen die Steuerung viele Optionen bietet. Das Spielen von King of Fighters mit Schaltflächen anstelle von Bedienelementen auf dem Bildschirm verleiht ihm ein viel mehr Arcade-Feeling, was großartig ist. Sie haben immer noch die virtuellen Steuerelemente auf dem Bildschirm, aber in einigen Fällen benötigen Sie diese Steuerelemente, um zu sehen, welche Moves Sie eingeschaltet haben.

In einigen Fällen können Tasten und geeignete Bewegungssteuerungen einen Teil der Berührungsüberlastung überwinden, die in Spielen auftreten kann, in denen Sie nicht die gewünschte Aktion erhalten, weil zu viel auf dem Bildschirm passiert.

Der Beitrag, den Kishi Ihnen leistet, hängt von den Spielen ab, die Sie spielen möchten. Es ist nicht wirklich in der Lage, so etwas wie die Nintendo Switch Lite herauszufordern, denn Handyspiele werden in ihrem Design sehr gemischt bleiben – einige der besten Handyspiele sind aufgrund ihrer intuitiven Touch-Interaktion die besten und das wird sich nicht ändern. Mit Cloud-Gaming ändert sich das ein wenig.

Es gibt einige großartige Erfahrungen mit der Unterstützung von Spiele-Streaming-Diensten, bei denen Sie mit einem Controller spielen müssen. Wir starteten Stadia, spielten schnell Doom 64 mit dem Kishi und liebten die Erfahrung. Hier können Controller wie Kishi ihre Stärken ausspielen – Sie können zu Hause mit Stadia auf Ihrem Fernseher spielen und dieses Erlebnis ganz einfach mit auf Reisen nehmen.

Mit dem Aufkommen von Xbox Cloud Gaming hat das Razer Kishi wirklich einen Zweck. Ja, Sie müssen sich an diese Steuerelemente anpassen, aber es ist eine einfache Alternative, Ihr Telefon auf einem Xbox-Controller zu befestigen und diesen zum Spielen unterwegs mit sich herumzutragen.

In diesem Zusammenhang hat der Kishi wirklich seinen Platz, denn er hilft dabei, eines der Hauptziele von Cloud-Gaming zu erreichen, nämlich auf jedem Gerät spielen zu können. Alternativ, wenn Sie mehr aus Ihrem mobilen Fortnite-Gaming herausholen möchten – und ja, da Fortnite so groß ist und der Kishi nicht sehr teuer ist, werden einige sehen, dass es sich lohnt, nur Fortnite allein zu spielen.

