Was ist Snapdragon Sound, was bietet er und welche Geräte verfügen über ihn?

(Pocket-lint) - Qualcomm ist vielleicht am besten für seine mobilen Plattformen bekannt, die Sie unter den Hauben zahlreicher Smartphones finden, von Samsung und OnePlus bis hin zu Oppo und Motorola, aber innerhalb dieser Plattformen gibt es eine Reihe von Technologien.

Eine davon ist Snapdragon Sound, die eine Reihe von Funktionen unter ihrem Dach hat. Hier erfahren Sie alles, was Sie über Snapdragon Sound wissen müssen, einschließlich was es ist, was es bietet und welche Geräte es haben.

Was ist Snapdragon Sound?

Snapdragon Sound ist eine von Qualcomm entwickelte Technologie, die für ein optimales Audioerlebnis sorgen soll - egal, was Sie gerade tun. Ganz gleich, ob es sich um Spiele, Musikstreaming oder Sprach- und Videoanrufe handelt. Sie garantiert ein bestimmtes Maß an HD-Audioqualität zwischen kompatiblen Telefonen und Kopfhörern mit geringer Latenz und hochwertigen Sprachanrufen.

Snapdragon Sound wurde erstmals Anfang 2021 für den Snapdragon 888-Chipsatz angekündigt. Danach kam es auf die Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-Mobilplattform und kürzlich auf die Snapdragon 8 Gen 2-Plattform, die Qualcomm auf seinem Snapdragon Summit im November 2022 vorstellte.

Laut Qualcomm ist Snapdragon Sound "die einzige Lösung, die für verlustfreie Musik, branchenweit führende niedrige Latenzzeiten und durch die Verwendung der Qualcomm Bluetooth High Speed Link-Technologie die robustesten Bluetooth-Verbindungen bietet."

Es handelt sich um ein End-to-End-Audiosystem mit einer Reihe integrierter Funktionen - mehr dazu weiter unten. Um die Funktionen nutzen zu können, müssen jedoch sowohl das Telefon als auch die Kopfhörer oder Lautsprecher mit Qualcomm-Hardware ausgestattet sein.

Welche Funktionen bietet Snapdragon Sound?

Snapdragon Sound bietet, wie bereits erwähnt, eine Reihe von Funktionen. Für 2022 hat Qualcomm Dynamic Spatial Audio, verbesserte Latenzzeiten und verlustfreies Audio angekündigt.

Um einige dieser Funktionen nutzen zu können, benötigen Sie jedoch nicht nur ein Telefon mit der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-Mobilplattform, sondern auch ein Paar Kopfhörer oder einen Lautsprecher mit dem Qualcomm Snapdragon S3- oder S5-Chipsatz.

Wenn Sie beides haben, erfahren Sie hier, welche Funktionen Sie erhalten und was sie bedeuten.

Dynamisches räumliches Audio

Snapdragon Sound bietet Dynamic Spatial Audio sowohl für kabelgebundene als auch für kabellose Kopfhörer und soll ein noch intensiveres Hörerlebnis ermöglichen. Das ist es, was Apple mit seinen AirPods 3 und AirPods Pro Modellen anbietet, und Qualcomm bringt die Technologie hier auf Android.

Wenn Sie einen Film ansehen oder Musik mit Spatial Audio oder Dolby Atmos hören, bleibt der Ton an der Position des Geräts haften, an dem Sie ihn verwenden, auch wenn Sie Ihren Kopf nach links oder rechts, oben oder unten drehen. Diese Technologie sorgt für ein natürlicheres und umfassenderes Hörerlebnis.

Verbesserte Latenzzeit

Mit dem neuesten Snapdragon 8 Gen 2 und den Geräten mit dem Snapdragon S3- oder S5-Chip gibt es eine verbesserte Latenzzeit für Spiele mit Snapdragon Sound. Das sollte bedeuten, dass du ohne Verzögerungen spielen kannst und insgesamt ein besseres Erlebnis hast.

Qualcomm hat die Latenzzeit auf 48 ms reduziert, was deutlich unter den typischen 300 ms liegt, die man bei Bluetooth-Kopfhörern findet. Aber auch hier gilt, dass Sie kompatible Kopfhörer und ein kompatibles Smartphone benötigen, um in den Genuss der Vorteile zu kommen.

Verlustfreies Audio

Eine der wichtigsten Funktionen von Snapdragon Sound ist aptX Lossless Audio. Qualcomm hat die Unterstützung von verlustfreiem 16-Bit-Audio mit 48 Hz für die Snapdragon 8 Gen 2-Plattform und die Chips S3 und S5 angekündigt, was etwas besser ist als CD-Qualität mit 44,1 Hz. Für Geräte mit dem Snapdragon 8 Gen 1 ist Lossless mit 44,1 Hz verfügbar, während Geräte mit Snapdragon 8 Gen 2 48 Hz Lossless über Bluetooth LE bieten.

Lossless wurde entwickelt, um eine identische Kopie des Titels zu erstellen, den Sie gerade hören, und passt sich an Ihre Umgebung an, indem die Bitrate reduziert wird, um weiterhin ein gutes Audioerlebnis ohne Aussetzer oder Störungen zu bieten, anstatt den Titel zu komprimieren und Details zu verlieren, wie es bei Lossy Audio der Fall ist.

Robuste Verbindung

Snapdragon Sound ist so optimiert, dass es geräteübergreifend funktioniert und eine robuste Verbindung mit minimalen Aussetzern oder Tonaussetzern liefert, egal wo Sie sich befinden, selbst in belebten Umgebungen, in denen es viele Störungen durch andere Geräte gibt.

Welche Geräte verfügen über Snapdragon Sound und wie erhalten Sie ihn?

Qualcomm hat eine Reihe von Partnern in der Audiowelt, wobei viele wichtige Akteure Qualcomm-Chipsätze in ihren Kopfhörern verwenden. Zu diesen Partnern gehören Bose, Sennheiser, Anker, Jabra und Nura. Bose hat angekündigt, dass alle Kopfhörer, die im Jahr 2023 auf den Markt kommen, Snapdragon Sound unterstützen werden, d. h. auch 48 Hz verlustfreies Audio.

Derzeit gibt es über 70 Produkte, die Snapdragon Sound unterstützen. Eine vollständige Liste finden Sie hier. Keines dieser Produkte bietet jedoch die neuesten Snapdragon Sound-Funktionen, da Sie dafür, wie bereits erwähnt, ein Smartphone mit der Snapdragon 8 Gen 2-Plattform und ein Paar Kopfhörer oder Lautsprecher mit S3- oder S5-Chips benötigen.

Qualcomm geht davon aus, dass mehr als 60 Produkte mit den neuesten Snapdragon Sound-Funktionen auf den Markt kommen werden, aber erst einmal müssen wir abwarten, was die ersten davon sein werden. Die Geräte, die Snapdragon Sound unterstützen, werden mit einer Plakette versehen, die anzeigt, dass sie von Qualcomm getestet und zertifiziert wurden, um das erwartete Erlebnis zu bieten.

Schreiben von Britta O'Boyle.