Hier erfahren Sie alles, was Sie über die Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobilplattform wissen müssen und was sie für die Flaggschiff-Smartphones des Jahres 2023 bedeutet.

Qualcomm hat die Namensstruktur für seine Flaggschiff-Mobilplattform Snapdragon im Jahr 2022 vereinfacht und ist vom inkrementellen Nummerierungssystem zum Snapdragon 8 Gen 1 übergegangen.

Für das Jahr 2023 wird die Flaggschiff-Mobilplattform daher als Snapdragon 8 Gen 2 bezeichnet. Die "8" steht weiterhin für Qualcomms Spitzenleistung für Mobiltelefone, aber wir befinden uns jetzt in der zweiten Generation der Plattform und es gibt eine Reihe von Verbesserungen sowie neue Fähigkeiten und Funktionen.

Was hat die Snapdragon 8 Gen 2-Plattform den Flaggschiff-Geräten der nahen Zukunft zu bieten? Im Folgenden finden Sie eine Aufschlüsselung der Spezifikationen, wie sich diese auf bestimmte Funktionen auswirken und warum Sie sich darauf freuen können.

Wie leistungsfähig ist der Snapdragon 8 Gen 2?

4nm System-on-chip (SoC)

Qualcomm Hexagon-Prozessor mit Hexagon Direct Link und Sensing Hub

Kyro-CPU: Arm Cortex-X3 mit bis zu 3,2GHz

LPDDR5X-Speicherunterstützung, bis 16 GB

Qualcomm Adreno GPU

Nach dem Snapdragon 8 Gen 1, der auf einem 4nm-Prozess basiert, setzt der Snapdragon 8 Gen 2 auf 4nm mit 64-Bit-Architektur. Der 4nm-Prozess bedeutet einen kürzeren Weg für den Strom innerhalb der CPU und damit eine höhere Effizienz und ein größeres Stromsparpotenzial im Vergleich zu einem 5nm-Prozess.

Der Snapdragon 8 Gen 2 bietet einen Hauptkern mit bis zu 3,2 GHz, vier Leistungskerne mit bis zu 2,8 GHz und drei Effizienzkerne mit bis zu 2,0 GHz. Das bedeutet, dass es im Vergleich zum Snapdragon 8 Gen 1 einen zusätzlichen Leistungskern und einen Effizienzkern weniger gibt, was laut Qualcomm die anhaltende Spieleleistung und die Leistung von 64-Bit-Anwendungen verbessern soll.

Laut Qualcomm ist der Snapdragon 8 Gen 2 im Vergleich zum Snapdragon 8 Gen 1 um 35 Prozent schneller und um 40 Prozent stromsparender in Bezug auf die CPU.

Wie der Snapdragon 8 Gen 1 unterstützt der Snapdragon 8 Gen 2 LPDDR5X RAM, was besonders für die schnelle Verarbeitung von Rechenaufgaben nützlich ist - die Art von Hin- und Herbewegungen, die zum Beispiel bei der Verarbeitung von künstlicher Intelligenz (KI) auftreten.

Der Qualcomm Hexagon-Prozessor ist mit einem Arm Cortex-X3 (bis 3,2 GHz) ausgestattet, der die höchste Leistung aufweist. Es gibt eine spezielle KI-Engine namens Sensing Hub, die über zwei KI-Prozessoren verfügt und laut Qualcomm im Vergleich zum Snapdragon 8 Gen 1-Prozessor die vierfache KI-Leistung und 50 % mehr Speicher bietet.

Welche Funktionen unterstützt der Snapdragon 8 Gen 2?

Wie beim Snapdragon 8 Gen 1 spielt KI auch beim Snapdragon 8 Gen 2 eine große Rolle für Qualcomm - in diesem Jahr sogar noch mehr als im letzten Jahr. Aber es gibt noch eine Reihe anderer Kernfunktionen, die von der neuen mobilen Plattform unterstützt werden.

Was können Sie also von Flaggschiff-Geräten erwarten, die die Snapdragon 8 Gen 2-Plattform nutzen? Im Folgenden finden Sie eine Aufschlüsselung der wichtigsten Elemente.

Kameras

Unterstützung einer 200-Megapixel-Kameraauflösung

Dreifache 18-Bit-Bildsignalprozessoren (ISP)

AV1-, H.265- und VP9-Decoder

8K 10-Bit HDR-Video

Im Jahr 2022 führte Qualcomm die Snapdragon Sight-Technologie ein - den ersten 18-Bit-Bildsignalprozessor des Unternehmens -, mit dem der Snapdragon 8 Gen 1 eine ganze Reihe von Bildgebungspotenzialen auf Flaggschiff-Handys unterstützen kann.

Wie der Snapdragon 8 Gen 1 unterstützt auch der Snapdragon 8 Gen 2 eine Auflösung von 200 Megapixeln und bietet Codec-Unterstützung für H.265 und VP9. Der Snapdragon Gen 2 unterstützt auch AV1.

Das Trio der 18-Bit-ISPs bedeutet, dass die Plattform - sowohl der Snapdragon 8 Gen 1 als auch der Gen 2 - angeblich 4096 Mal mehr Kameradaten erfassen kann als die früheren 14-Bit-Prozessoren früherer Plattformen. Das bedeutet, dass viel mehr Informationen in den Bildern enthalten sind, was sich in einem größeren HDR- (High Dynamic Range) und Farbpotenzial niederschlägt.

Der Snapdragon 8 Gen 2 erweitert jedoch die Fähigkeiten des Gen 1 mit einem Cognitive ISP, der bis zu acht Ebenen auf Hardware-Ebene verarbeitet - man kann sich das wie die Ebenenverarbeitung in Adobe Photoshop vorstellen. Der Cognitive ISP und die Hexagon-Engine sind in der Lage, Objekte zu identifizieren, von Gras bis zum Himmel, von der Haut bis zu den Lippen, von den Haaren bis zu den Körpern, und jede Ebene auf dem Gerät individuell zu behandeln, anstatt sich auf die Softwareverarbeitung zu verlassen.

Qualcomm nennt dies Echtzeit-Segmentierungsfilter, die Bilder und Videos verbessern, indem sie je nach Erkennungsmerkmalen im Bild oder Video die Schärfe erhöhen, die Lebendigkeit verstärken oder die Sättigung ändern. Er kann zum Beispiel zwischen Haut, Lippen und Haaren unterscheiden oder eine Brille auf einem Foto erkennen und Blendeffekte entfernen. Das hat viel Potenzial.

Wie der Snapdragon 8 Gen 1 verfügt auch der Gen 2 über eine 3,2-Gigabit-Pipeline, was bedeutet, dass eine Menge Daten verarbeitet werden können: Bei Serienaufnahmen werden 30 Bilder pro Sekunde mit einer enormen Leistung von 108 Megapixeln unterstützt; bei Videos können 8K-Aufnahmen in 10-Bit-HDR gemacht werden, während gleichzeitig noch genügend Kapazität für 64-Megapixel-Fotos vorhanden ist.

Außerdem gibt es die sogenannte Always-Sensing-Kamera, die es nicht nur ermöglicht, einen QR-Code zu scannen, wenn sich das Gerät im Leerlauf befindet, sondern auch erkennt, wenn eine andere Person in die Selfie-Aufnahme kommt, und die Benachrichtigungen zum Schutz der Privatsphäre ausschaltet.

Anzeige

Unterstützung einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz bei QHD+-Auflösung

60Hz Bildwiederholfrequenz bei 4K-Auflösung (inkl. externem Display)

HDR10 UND HDR10+

Obwohl Ultra HD (4K)-Bildschirmauflösungen in Flaggschiff-Geräten nicht sonderlich beliebt sind, da sie die Akkulaufzeit beeinträchtigen können, unterstützt Qualcomm mit dem Snapdragon 8 Gen 2 4K-Displays, auch für externe Displays, wie es bereits beim Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 der Fall war.

Es gibt Unterstützung für QHD+-Auflösung mit einer maximalen Bildwiederholfrequenz von 144 Hz. Das bedeutet eine besonders flüssige Darstellung bei einer hohen Auflösung. Für externe Displays unterstützt der Snapdragon 8 Gen 2 4K mit bis zu 60 Hz.

Auch beiHigh Dynamic Range (HDR ) bleibt kaum ein Stein auf dem anderen, mit Unterstützung für die Formate HLG, HDR10, HDR10+, HDRVivid und Dolby Vision. Wenn ein Display über eine hohe Helligkeit verfügt, wird die Darstellung zweifellos brillant sein.

Gaming

Adreno GPU, 25 % schneller als das Vorgängermodell

Hardware-beschleunigtes Ray Tracing

Unterstützung für Vulkan 1.3 API

Spiele sind ein zunehmend wichtiges Geschäft auf dem Handy - und Qualcomm weiß das ganz genau. Der Snapdragon 8 Gen 2 hat hier jede Menge Potenzial - wie man an der schnellen Bildwiederholrate, der LPDDR5X-RAM-Unterstützung und der CPU-Leistung erkennen kann.

Die große Neuigkeit ist jedoch das Hardware-beschleunigte Ray Tracing in Echtzeit, das Spiele auf Smartphones realistischer aussehen lassen soll, zum Beispiel mit besser dargestellter Beleuchtung und Schatten. Es gibt auch Unterstützung für die Unreal Engine 5 und das Metahuman-Framework, das angeblich fotorealistische menschliche Charaktere für eine unschlagbare Immersion erzeugt.

Qualcomm gibt an, dass die Adreno GPU des Snapdragon 8 Gen 2 eine 25-prozentige Geschwindigkeitssteigerung gegenüber dem Vorgängermodell mit sich bringt und gleichzeitig 45 Prozent weniger Strom verbraucht. Dies sollte zu einem besseren Spielerlebnis bei geringerer Belastung des Akkus führen, sodass Sie länger spielen können.

Ton

Verlustfreies Musik-Streaming

48 ms Latenzzeit

Dynamisches räumliches Audio

In Sachen Audio gibt es dank des Snapdragon 8 Gen 2 einige Verbesserungen beim Snapdragon Sound, darunter Dynamic Spatial Audio. Dabei handelt es sich um eine Technologie, die Apple in seinen AirPods 3 und AirPods Pro anbietet und die Sie in den Mittelpunkt des Klangs stellt, der von Ihrem Smartphone kommt, ganz gleich, in welche Richtung Sie Ihren Kopf drehen.

Der Snapdragon 8 Gen 2 bietet auch verlustfreies Musikstreaming über Bluetooth LE, allerdings mit 48 Hz, was mehr ist, als Bluetooth LE zu bieten hat. Das bedeutet, dass Sie mit Geräten, die Snapdragon Sound unterstützen, überall hervorragende Audioqualität hören können, wobei sich die Klangqualität an Ihre Umgebung und die Störungen um Sie herum anpasst.

Außerdem wird Bluetooth-Streaming mit niedriger Latenz bei Spielen unterstützt. Qualcomm gibt eine Latenzzeit von 48 ms für "Tap to Bang" an, d. h. die Zeit, die zwischen dem Antippen des Bildschirms beim Spielen und dem hörbaren Ton vergeht. Das ist ziemlich niedrig und sollte für ein ordentliches Spielerlebnis sorgen.

Konnektivität

Snapdragon X70 5G-Modem-RF-System

5G mmWave und Sub 6GHz Unterstützung

Wi-Fi 7/ax mit bis zu 5,8 Gbit/s

aptX Adaptiv & verlustfrei

Bluetooth 5.3

Von allen Bereichen, in denen Qualcomm wirklich führend ist, ist es jedoch die 5G-Konnektivität. Der Snapdragon 8 Gen 2 nutzt das X70-Modem, das die erste mobile Plattform mit einem dedizierten 5G-KI-Prozessor ist.

Das FastConnect 7800 Mobile Connectivity System von Qualcomm ermöglicht 5G Dual-SIM Dual-Active (DSDA), was die gleichzeitige Nutzung von zwei 5G+5G oder 5G+4G SIM-Karten für große Flexibilität ermöglicht.

Sie erhalten Unterstützung für Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbps, und es gibt Unterstützung sowohl für mmWave- als auch für Sub-6GHz-5G-Technologien. Das ist wahrscheinlich wichtiger für Kunden in den USA, wo die mmWave-Nutzung vermutlich zunehmen wird, aber Qualcomms intelligente Art, die beiden Formate in einem Gerät zu vereinen, ist sicherlich ein Schritt nach vorne.

Kurz gesagt: Beim Snapdragon 8 Gen 2 geht es um superschnelle Geschwindigkeiten für unterwegs, mit einem unvergleichlichen 5G-Angebot.

Natürlich werden Sie die meiste Zeit in Innenräumen mit Wi-Fi arbeiten. Hier unterstützt die Plattform Wi-Fi 7 für schnelle Verbindungen mit bis zu 5,8 Gbit/s - vorausgesetzt, der angeschlossene Router unterstützt dies.

Bluetooth 5.3 sorgt für die drahtlose Verbindung, während die Snapdragon Sound-Technologie die Audioprotokolle aptX Voice, aptX Adaptive, aptX Lossless und LE unterstützt. Das bedeutet, dass Sie mit der richtigen hochwertigen Quelle und einem ausreichend leistungsfähigen Headset Hi-Res-Audio-Wiedergabe erreichen können - und die adaptive Natur der Technologie bedeutet, dass Sie immer das beste Angebot erhalten, je nachdem, was Sie verwenden.

Wann werden Snapdragon 8 Gen 2-Geräte auf den Markt kommen?

Qualcomm hat angekündigt, dass Snapdragon 8 Gen 2-Geräte noch vor Ende 2022 auf den Markt kommen werden. Da es sich um einen High-End-Prozessor handelt, wird er zweifelsohne den Premium-Flaggschiff-Smartphones vorbehalten sein. Zu den bestätigten Partnern gehören Sony, Motorola, Xiaomi, Oppo und OnePlus. Samsung steht nicht auf der Liste, aber es wird gemunkelt, dass der Snapdragon 8 Gen 2 in der Galaxy S23-Serie erscheinen wird, die Anfang 2023 auf den Markt kommen soll.

Pocket-lint ist auf dem Snapdragon Tech Summit, wo Oppo bestätigte, dass das nächste Find X-Smartphone mit der Snapdragon 8 Gen 2-Plattform ausgestattet sein wird, aber 2023 wird eine große Auswahl von mehreren Marken erwartet.