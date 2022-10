Qualcomm hat möglicherweise einen Snapdragon 7 Gen 1 Plus-Chip auf dem Weg

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Qualcomm könnte sich darauf vorbereiten, eine aktualisierte Version des Snapdragon 7 Gen 1 Smartphone-Chips anzukündigen, wenn die Berichte stimmen.

Der Chip wird, basierend auf früheren Namenskonventionen, wahrscheinlich Snapdragon 7 Plus Gen 1 heißen.

Die Nachricht kommt, nachdem der Branchenbeobachter Roland Quandt Informationen über einen neuen Qualcomm SM7475-CPU getwittert hat, der ein neues Tri-Cluster-Design verwenden wird. Quandt schreibt, dass der Chip einen Hauptkern mit 2,4 GHz verwendet, während die Effizienzkerne mit 1,8 GHz laufen werden. Diese Taktraten sind fast identisch mit denen des aktuellen Snapdragon 7 Gen 1, so dass wir keine große Leistungssteigerung erwarten sollten. WCCFTech weist jedoch darauf hin, dass durch die Umstellung auf den neuen 4nm-Fertigungsprozess von TSMC einige Verbesserungen zu erwarten sind.

Der Wechsel zu einem neuen, kleineren Prozess bedeutet zwar nicht unbedingt schnellere Chips, hat aber andere Vorteile: Die Chips können kühler laufen und verbrauchen weniger Strom. Beides ist im mobilen Bereich von großem Vorteil, da die Akkulaufzeit der Geräte verbessert wird und sie außerdem kühler laufen.

Qualcomm SM7475. Die erste Snapdragon 7-Serie mit Tri-Cluster-Design. 1x Prime-Kern, 3x Gold, 4x Silber. 2,4xx GHz bei den Prime- und Gold-Kernen, 1,8 GHz bei den Silber-Kernen (im Test) - Roland Quandt (@rquandt) October 5, 2022

Was den Namen angeht, so glaubt WCCFTech, dass der SM7475 aufgrund von Präzedenzfällen als Snapdragon 7 Plus Gen 1 bezeichnet werden wird. Der aktuelle Snapdragon 8 Plus Gen 1 wurde SM8475 genannt, so dass wenig Fantasie nötig ist, um den Sprung zu schaffen, dass dieser neue Chip eine "Plus"-Variante des bestehenden Snapdragon 7 Gen 1 ist.

Da Qualcomm am 15. November den Snapdragon Summit abhalten wird, ist davon auszugehen, dass das Unternehmen diesen geheimnisvollen Chip und noch mehr bald ankündigen wird.

