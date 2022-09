Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Qualcomm, einer der führenden Hersteller von Smartphone-Chips, hat seine neuesten Prozessoren für Geräte der Mittelklasse und der Einstiegsklasse angekündigt.

Genau wie die Flaggschiff-Prozessoren Snapdragon 8 Gen 1, die dieses Jahr auf den Markt kamen, werden auch die neuen Prozessoren dem vereinfachten Namensschema von Qualcomm folgen.

Mit den Bezeichnungen Snapdragon 6 Gen 1 und Snapdragon 4 Gen 1 werden die Prozessoren ein dringend benötigtes Update für die günstigeren Geräte des Segments bieten.

"Sowohl der Snapdragon 6 als auch der Snapdragon 4 bieten Upgrades in ihren jeweiligen Serien, um Fortschritte bei der Erfassung, Konnektivität, Unterhaltung und KI zu ermöglichen", so Deepu John, Senior Director of Product Management bei Qualcomm.

Der Snapdragon 6 Gen 1 ermöglicht Fotoaufnahmen mit bis zu 108 Megapixeln, verbessertes HDR-Imaging und ermöglicht drei gleichzeitige Kamera-Streams.

Für Gamer bietet er eine bis zu 35 Prozent schnellere Grafikwiedergabe und eine bis zu 40 Prozent schnellere Verarbeitung im Vergleich zur Snapdragon 695-Plattform.

Der aktualisierte Prozessor ermöglicht außerdem 5G-Geschwindigkeiten von bis zu 2,9 Gbit/s sowie Wi-Fi 6E, das zum ersten Mal in einer Plattform der 6er-Serie eingesetzt wird.

Der Snapdragon 4 Gen 1 bietet eine 15-prozentige Verbesserung der CPU und eine 10-prozentige Steigerung der GPU-Geschwindigkeit im Vergleich zum Snapdragon 480.

Außerdem unterstützt er Aufnahmen mit bis zu 108 MP und 5G-Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 2,5 Gbit/s.

Snapdragon 4 Gen 1-Geräte werden voraussichtlich in den nächsten Monaten verfügbar sein, während Snapdragon 6 Gen 1-Geräte Anfang 2023 auf den Markt kommen werden.

Schreiben von Luke Baker.