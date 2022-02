Snapdragon X70-Modem nutzt KI, um die 5G-Leistung zu steigern

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

BARCELONA (Pocket-lint) - Qualcomm hat sein 5G-Modem der fünften Generation für Mobilgeräte angekündigt, den Snapdragon X70.

Während sich 5G für viele von uns immer noch wie eine ziemlich neue Technologie anfühlt, hat Qualcomm sein 5G-Modem der fünften Generation auf dem Mobile World Congress 2022 angekündigt. Die neue Hardware folgt auf den Snapdragon X65 und wird wahrscheinlich 2023 in Geräte eingebaut werden.

Während das Modem in weiten Teilen die gleichen Funktionen wie zuvor bietet - Zugang zu globalen 5G- und Legacy-Netzen - setzt Qualcomm KI ein, um seine Leistung zu steigern.

Das sieht die Einführung einer neuen 5G AI Suite im X70 vor. Diese nutzt die Leistung der KI für Kanalstatus-Feedback und -Optimierung, mmWave-Beam-Management, Netzwerkauswahl und für die adaptive Antennenabstimmung, um die beste Leistung für Ihr Mobilgerät zu gewährleisten.

Der Snapdragon X70 wird weiterhin 5G-Downloads mit bis zu 10 Gigabit unterstützen, was eine Verbindung zu allen 5G-Standards weltweit ermöglicht, aber er unterstützt auch Uploads mit 3,5 Gigabit, was das ganze Erlebnis noch reibungsloser macht. Natürlich wird der X70 in Kombination mit dem neuen Qualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7 Chip zu Snapdragon Connect beitragen.

Dies alles geschieht bei gleichzeitiger Senkung des Stromverbrauchs, was bedeutet, dass der Akku weniger beansprucht wird und das Handy länger hält.

Die Modems von Qualcomm werden als Teil eines System-on-Chip (SoC) geliefert oder können einzeln mit anderer Snapdragon-Hardware verwendet werden, je nach der Konfiguration, die die Gerätehersteller implementieren möchten.

Es könnte noch einige Zeit dauern, bis wir das X70 in einem neuen Gerät sehen, aber normalerweise erscheint neue Hardware in Geräten innerhalb eines Jahres.

Schreiben von Chris Hall.