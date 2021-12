Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

HAWAII, USA (Pocket-lint) - Für Qualcomms Flaggschiff Snapdragon-Plattform ändert sich alles, denn das Unternehmen kündigt auf seinem jährlichen Snapdragon Tech Summit 2021 eine völlig neue Namenskonvention an.

Vorbei ist das inkrementelle Nummerierungssystem, das durch das sogenannte Snapdragon 8 Gen 1 ersetzt wird – nicht wie ursprünglich angenommen durch das gemunkelte Snapdragon 898 oder 895 – das sich in den kommenden Jahren mit Gen 2, Gen 3 usw. weiterentwickeln wird.

Snapdragon 8 Gen 1 ist der Nachfolger der Flaggschiffe Snapdragon 888 und 888+, die Ende 2020 und Mitte 2021 auf den Markt kamen, und verdoppelt diese Leistung mit einer Reihe von Upgrades für den bisher leistungsstärksten mobilen Chipsatz des Unternehmens.

Wir haben die Kerndetails von Snapdragon 8 Gen 1 in unserem speziellen Feature behandelt , aber hier sind zusammengefasste Punkte, was diese Plattform der nächsten Generation der Party bringen wird.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1: Alles, was Sie über die Flaggschiff-Mobilplattform von 2022 wissen müssen

Die beste 5G-Konnektivität seiner Klasse ist sowohl mit mmWave- als auch mit Sub-6-GHz-Unterstützung gewährleistet - etwas, das sein nächster Konkurrent MediaTek mit seinem Dimensity 9000-SoC nicht bieten kann - zusammen mit verbesserter Leistung künstlicher Intelligenz (KI), besseren Spielaussichten und den Vorteil des geringeren Stromverbrauchs, der ein wesentlicher Bestandteil des 4-nm-Produktionsprozesses der Plattform ist.

Andere Qualcomm-Plattformen – 7, 6 und 4 – werden zu gegebener Zeit mit der neuen Namenskonvention folgen, wobei verschiedene Farbembleme (Gold für Flaggschiff) die Plattformen repräsentieren, die dazu beitragen, Flaggschiffe einfacher von mittleren und Einstiegsstufen zu unterscheiden. Mit Shows wie der CES und dem Mobile World Congress (MWC), die in den ersten Monaten des Jahres 2022 anstehen, vermuten wir, dass dies alles in kürzester Zeit in Gang gesetzt wird.