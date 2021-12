Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

HAWAII, USA (Pocket-lint) - Für Qualcomms Flaggschiff Snapdragon-Mobilplattform ändert sich alles: 2022 sieht das Ende des inkrementellen Nummernsystems des Unternehmens und der vermeintliche Snapdragon 898-Top-Ender für das, was stattdessen Snapdragon 8 Gen 1 genannt wird.

Wie Sie aus dem brandneuen Namen ersehen können, wird sich die inkrementelle Natur stattdessen Jahr für Jahr auf die Generationen konzentrieren, wobei Gen 1 ab 2022 läuft und vermutlich Gen 2 für 2023 kommt und so weiter und so weiter. Es rationalisiert das Namenssystem, während die "8" die Spitzenleistung von Qualcomm für Mobilgeräte darstellt.

Aber was hat Snapdragon 8 Gen 1 über den Namen hinaus zu bieten? Hier ist unsere Aufschlüsselung über seine Spezifikation, wie sich das auf bestimmte Funktionen bezieht und warum das alles etwas ist, worüber man sich freuen kann.

4-nm-System-on-Chip (SoC)

Qualcomm Hexagon Prozessor mit Fused AI Accelerator

Kyro-CPU: Cortex-X2 auf 3,0 GHz rüsten

LPDDR5X-Speicherunterstützung, bis 16 GB

Qualcomm Adreno-GPU

Nach dem Snapdragon 888, der auf einem 5-nm-Prozess basiert , debütiert Snapdragon 8 Gen 1 den 4-nm-Einstieg von Qualcomm. Letztendlich bedeutet dieser kleinere Wert einen kürzeren Stromweg innerhalb der CPU und damit mehr Effizienz und Energiesparpotenzial.

Das geht auch Hand in Hand mit der Unterstützung des LPDDR5X-RAM, der fast 25 Prozent schneller ist als die Vorgängergeneration und besonders nützlich für die schnelle Verarbeitung von Rechenaufgaben ist - ein Hin und Her, das bei künstlicher Intelligenz passiert (AI) Verarbeitung und dergleichen.

In Bezug auf die Rohleistung verkörpert der Qualcomm Hexagon-Prozessor einen Arm Cortex-X2 (bis 3,0 GHz) am stärksten, den gleichen "Ultra-Core", den MediaTek in seinem Dimensity 9000-Flaggschiff verwendet . Qualcomm sagt, dass sein Hexagon-Prozessor doppelt so viel Speicher wie sein 888-Vorgänger hat, was wiederum der Artificial Intelligence (AI) Engine zugute kommt – jetzt im Format der siebten Generation.

KI ist in der Tat ein großer Teil des Verkaufs von Qualcomm in Snapdragon 8 Gen 1, aber welche anderen Kernfunktionen können Sie von Flaggschiff-Handys erwarten, die diese neue Plattform nutzen? Hier ist eine Aufschlüsselung der wichtigsten Bereiche.

Unterstützung für 200-Megapixel-Kameraauflösung

Dreifache 18-Bit-Bildsignalprozessoren (ISP)

H.265- und VP9-Decoder

8K HDR-Video

Mit der Einführung der Snapdragon Sight Technology - Qualcomms erster 18-Bit-Bildsignalprozessor - wird die 8 Gen 1 eine ganze Reihe von Bildgebungspotenzialen auf Flaggschiff-Handys unterstützen.

Es gibt Unterstützung für 200-Megapixel-Auflösung, was nicht wirklich eine Steigerung von Generation zu Generation darstellt und auch nicht so hochauflösend ist wie das Dimensity 9000 von MediaTek (letzteres mit 320-MP-Unterstützung).

Qualcomm

Das Trio von 18-Bit-ISPs von Snapdragon 8 Gen 1 bedeutet jedoch, dass die Plattform angeblich 4096-mal mehr Kameradaten erfassen kann als frühere 14-Bit-Prozessoren früherer Plattformen. Während es also keine Auflösung mehr gibt – die Sie nicht wirklich brauchen –, gibt es viel mehr Informationen in Bildern, was zu einem größeren High Dynamic Range (HDR) und Farbpotenzial führt.

Es gibt auch einen neuen Leica Leitz Look-Modus, der verwendet wird, um den klassischen Bokeh-Effekt (Hintergrundunschärfe) nachzubilden, eine Zusammenarbeit, die zu interessanten Ergebnissen führen sollte.

Eine 3,2 Gigabit-Pipeline bedeutet viel Datenverarbeitung: Für Serienaufnahmen wird eine Aufnahme mit 30 Bildern pro Sekunde bei einer gewaltigen Ausgabe von 108 Megapixeln unterstützt; für Videos können Sie 8K HDR aufnehmen - eine Weltneuheit für Mobilgeräte - und gleichzeitig über genügend Kapazität verfügen, um 64-Megapixel-Standbilder gleichzeitig aufzunehmen.

Apropos Video, Codec-Unterstützung für H.265 und VP9 bedeutet, dass die neuesten (und immer kleineren) Paketdaten für erstklassige Streaming-Möglichkeiten dekodiert werden können.

Unterstützung der Bildwiederholfrequenz von 144 Hz bei QHD+-Auflösung

60Hz Bildwiederholung bei 4K Auflösung (inkl. externem Display)

HDR10 und HDR10+

Viele Hersteller haben sich von Ultra HD (4K)-Bildschirmauflösungen in Flaggschiff-Geräten zurückgezogen, da sie die Akkulaufzeit beeinträchtigen können. Das hindert Qualcomm jedoch nicht daran, 4K-Displays mit Snapdragon 8 Gen 1 zu unterstützen, auch für externe Displays.

In der Step-Down-Auflösung werden die meisten jedoch die Stärken dieser Plattform einsetzen: mit Unterstützung für die QHD+-Auflösung mit einer maximalen Bildwiederholfrequenz von 144 Hz. Das bedeutet superglatte Bilder mit einer signifikanten Auflösung. Laut MediaTeks Dimensity 9000 hat es keine 180 Hz bei FHD+-Fähigkeiten, aber wir bezweifeln, dass viele diesen feinen Unterschied überhaupt bemerken werden.

Auch High Dynamic Range (HDR) lässt fast nichts unversucht, mit Unterstützung der Formate HLG, HDR10, HDR10+ und Dolby Vision. Wenn ein Display ein hohes Maß an Helligkeit hat, werden die Bilder zweifellos knallen.

Adreno GPU, 30 % schneller als Vorgänger

Vulkan 1.1-API-Unterstützung

Gaming ist ein immer größeres Geschäft auf Mobilgeräten – und Qualcomm weiß es eindeutig. Während Snapdragon 8 Gen 1 hier viel Potenzial hat – wie Sie an der schnellen Bildwiederholfrequenz, der LPDDR5X-RAM-Unterstützung und der CPU-Leistung sehen können – verfügt das Unternehmen auch über eine separate Plattform namens Snapdragon G3x Gen 1, die das Unternehmen in einer Nintendo Switch Pro konkurriert mit Handheld-Android-Geräten .

Qualcomms „Nintendo Switch Pro“-Rivalen-Android-Handheld-Konsole führt Xbox-Spiele aus

Aber zurück zu Snapdragon 8 Gen 1. Die neueste Adreno-GPU soll eine 30-prozentige Geschwindigkeitssteigerung gegenüber ihrem Vorgänger mit sich bringen, gepaart mit 25 Prozent weniger Stromverbrauch. Was einem besseren Spielerlebnis mit weniger Intensität des Akkus entsprechen sollte, damit Sie länger spielen können.

Snapdragon X65 5G Modem-RF-System

Unterstützung für 5G mmWave und Sub 6GHz

Wi-Fi 6E/ax bis zu 3,6 Gbit/s

aptX Adaptiv & Verlustfrei

Bluetooth 5.2

Von allen Bereichen, in denen Qualcomm wirklich führend ist, ist es jedoch mit seiner 5G-Konnektivität. Snapdragon 8 Gen 1 verwendet das X65-Modem, die erste 10-Gigabit-Modem-RF-Lösung.

Während MediaTek auch ein Release 16-Modem in Dimensity 9000 enthüllte, ist es insgesamt weniger leistungsfähig – es bietet bis zu 7 Gbit/s im Vergleich zu Qualcomms 10 Gbit/s – was bedeutet, dass Qualcomm die theoretische Oberhand hat, wenn es um die schnellsten Geschwindigkeiten und die niedrigste Latenz geht.

Qualcomm unterstützt auch sowohl mmWave- als auch Sub-6GHz-5G-Technologien auf einer Plattform, während MediaTek erstere in keiner Weise unterstützt. Das dürfte für Kunden in den USA wichtiger sein, wo eine Zunahme der mmWave-Akzeptanz vermutet wird. Aber die intelligente Methode von Qualcomm, die beiden Formate in einem zu aggregieren, ist sicherlich einen Schritt voraus.

Kurz gesagt: Beim Snapdragon 8 Gen 1 dreht sich alles um superschnelle Geschwindigkeiten unterwegs mit einem beispiellosen 5G-Angebot.

Natürlich werden Sie die meiste Zeit in Innenräumen WLAN verwenden. Hier unterstützt die Plattform Wi-Fi 6E, genau wie die 888-Plattform zuvor, für eine schnelle Konnektivität – wenn der angeschlossene Router dies unterstützt.

Bluetooth 5.2 übernimmt die drahtlose Konnektivität, während die Snapdragon Sound Technology die Audioprotokolle aptX Voice, aptX Adaptive, aptX Lossless und LE des Unternehmens unterstützt. Das bedeutet, dass Sie mit der richtigen hochwertigen Quelle und einem ausreichend leistungsfähigen Headset eine Hi-Res Audio-Wiedergabe erzielen können – und die Anpassungsfähigkeit der Technologie bedeutet, dass Sie immer das Beste aus dem Angebot erhalten, je nachdem, was Sie möchten verwendest.

Welche Handys werden also über die Snapdragon 8 Gen 1-Plattform von Qualcomm verfügen? Aufgrund seiner High-End-Natur wird es 2022 zweifellos die Reserve für Premium-Flaggschiffe sein.

Pocket-lint ist auf dem Snapdragon Tech Summit, bei dem Xiaomi die Anklage anführte, und bestätigt, dass das Xiaomi 12 das weltweit erste sein wird, das die Plattform bietet . Es gab auch Ankündigungen von Oppo , Realme und Motorola . An Auswahl mangelt es also sicherlich nicht.