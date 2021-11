Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Jedes Jahr präsentiert Qualcomm seine neueste und beste Technologie auf dem Snapdragon Tech Summit, der auf Hawaii stattfindet, und nach einer Pause von der physischen Veranstaltung im Jahr 2020 aufgrund von Weltereignissen kehrt das persönliche Showcase für 2021 zurück.

Was können Sie also von den kommenden Snapdragon-Plattformen von Qualcomm erwarten, wie können Sie die Events live streamen und was können wir vom Tech Summit 2021 erwarten?

Spoiler-Alarm: Wir erwarten, dass die Snapdragon 895/898-Plattform enthüllt wird. Hier erfahren Sie, wann und wie Sie sich einschalten oder nachholen können, um mehr über den Flaggschiff-Prozessor 2022 zu erfahren, der die Top-End-Smartphones antreiben wird.

Für 2021 wird die Veranstaltung in zwei Teile aufgeteilt, die am 30. November und 1. Dezember stattfinden. Hier sind die lokalen Zeiten für internationales Publikum:

13:00 HST (Hawaii-Standardzeit)

15:00 PST (Westküste der USA)

18:00 EST (Ostküste der USA)

23:00 GMT (Großbritannien)

00:00 +1 CST (Europa)

19:00 +1 SGT (Singapur / HK / Taiwan)

Das Unternehmen wird die Veranstaltungen live auf YouTube und Twitter streamen – wo Sie dem #SnapdragonSummit- Tag für aktuelle Informationen folgen können – oder Sie können sich auf der Website von Qualcomm anmelden, um sich für E-Mail-Benachrichtigungen über die Veranstaltung und Ankündigungen anzumelden.

Beim Tech Summit geht es immer um die Snapdragon-Plattform der Premium-Klasse, daher wird Qualcomm zweifellos seinen zukünftigen 4-nm-Chipsatz Snapdragon 895/898 vorstellen . Wir werden auf der Veranstaltung sein, um eine Aufschlüsselung über die Neuerungen und Verbesserungen dieses Produkts für ein umfassenderes Verständnis vorzustellen.

Qualcomm sagt auch, dass die Veranstaltungen „industrieführende Technologieinnovationen in den Bereichen Kamera, KI, Sound, Gaming und Konnektivität präsentieren werden“. Der CEO des Unternehmens, Cristiano Amon, wird die Präsentation leiten. Es ist nicht ungewöhnlich, Gerätemodelle zu sehen, um die Fortschritte von Snapdragon in diesen verschiedenen Bereichen zu demonstrieren.

Aber auch große Namen wie Motorola, Xiaomi, Lenovo und Microsoft werden vor Ort sein, um zu zeigen, wie die Weiterentwicklungen von Qualcomm ihre Produkte in naher Zukunft verbessern werden.