Smartphone für Snapdragon-Insider: Preis, Erscheinungsdatum und Spezifikationen für das Qualcomm-Handy

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Qualcomm hat den ungewöhnlichen Schritt gemacht, ein eigenes Smartphone zu produzieren. Während der Name Qualcomm gleichbedeutend mit Smartphones ist, haben Sie jetzt die Chance, ein Snapdragon-Telefon zu erhalten.

Wenn Sie Spezifikationen lieben, finden Sie hier alles, was Sie darüber wissen müssen

Es gibt nur eine Version dieses Telefons, wodurch die Preise einfach gehalten werden: Es kostet 1499 US-Dollar in den USA, 1099 GBP in Großbritannien und 1299 EUR in Europa.

Wir werden weitere Details bekanntgeben, sobald das Telefon tatsächlich in den Verkauf geht.

Qualcomm hat angekündigt, dass das Smartphone für Snapdragon Insiders im August 2021 erhältlich sein wird, hat jedoch keine genauen Angaben zum Zeitpunkt der Verfügbarkeit gemacht.

Es wird in den USA, China, Deutschland, Großbritannien, Japan und Korea erhältlich sein, gefolgt von Indien, aber es gibt keine genauen Daten dazu.

173,15 x 77,25 x 9,55 mm, 210 g

Mitternachtsblau

Beleuchtetes Löwenmaul-Feuerball-Logo

Gorilla Glas Victus

Das Smartphone für Snapdragon Insider wird nur in einer Version erhältlich sein und es ist ein Mitternachtsblau mit einem beleuchteten Snapdragon-Feuerball-Logo auf der Rückseite des Telefons.

Es gibt einen hinteren Fingerabdruckscanner in einem Telefon, das ziemlich groß ist, aber es hat ein großes Display, also ist das zu erwarten.

Am oberen und unteren Rand des Displays befindet sich eine Blende, wobei die Frontkamera in die obere Blende eingesetzt ist, sodass das Display klar bleibt. Es ist ein flaches Display-Design mit Gorilla Glass Victus.

Qualcomm hat das Rückseitenmaterial nicht bestätigt, aber da dieses Telefon von Asus gebaut wird, erwarten wir auch einen Metallrahmen und eine Glasrückseite.

Dies ist ein großes Telefon: Im Vergleich zu anderen Premium-Telefonen ist es größer als das S21 Ultra , größer als das Find X3 Pro.

Es gibt Stereolautsprecher mit einem nach vorne gerichteten oberen Lautsprecher und einem seitlich abstrahlenden unteren Lautsprecher.

In der Box befindet sich eine Stoßstange zum Schutz – zusammen mit anderem mitgeliefertem Zubehör, das wir weiter unten besprechen werden.

6,78 Zoll Samsung AMOLED

2448 x 1080 Pixel, 144 Hz

HDR10+-Unterstützung

800 nit, 1200 nit Spitze

Für Snapdragon-Insider gibt es ein 6,78-Zoll-Display des Smartphones, das in etwa die gleiche Größe wie das Samsung Galaxy S21 Ultra hat.

Die Anordnung des Displays mit Einfassungen oben und unten deutet darauf hin, dass es für Spiele eingerichtet ist, da diese Einfassungen Platz außerhalb des Bildschirms bieten, um das Telefon im Querformat zu greifen – es hat auch eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz, die Gamer sehr schätzen.

Es ist ein Samsung AMOLED-Panel, sollte also eine hervorragende Bildqualität liefern, während es HDR10+ mit einer typischen Helligkeit von 800 Nits und einer Spitze von 1200 Nits unterstützt.

Die Auflösung beträgt 2448 x 1080 Pixel, was nicht die höhere Auflösung ist, die Sie auf Telefonen finden, aber typisch für Gaming-Telefone ist.

Qualcomm Snapdragon 888 5G

16 GB RAM, 512 GB Speicher

Dual-SIM

4000mAh Akku, 65W Aufladung

Bei diesem Telefon dreht sich alles darum, Leistung zu demonstrieren, und im Herzen befindet sich ein Qualcomm Snapdragon 888 – beachten Sie, dass dies nicht der kürzlich angekündigte Snapdragon 888+ ist.

Es gibt 16 GB RAM und 512 GB Speicher und auch dies sind die einzigen Versionen des Telefons – es gibt keine Varianten.

Als solches unterstützt dieses Telefon 5G weltweit, sodass das eine Telefon mit allen 5G-Bändern ausgestattet ist.

Die Akkukapazität beträgt 4000 mAh und das klingt für ein Gerät dieser Größe und Positionierung etwas leicht, unterstützt jedoch das Aufladen mit 65 W, wobei dieser Wechsler auch im Lieferumfang enthalten ist. Es gibt auch zwei geflochtene USB-C-Kabel zum Aufladen.

Dies ist ein reines Android-Handy, es wird mit Android 11 geliefert und es gibt keine zusätzliche Bloatware von Qualcomm, es ist Stock-Android.

Wann ist Schwarzer Freitag 2021? Die besten Black Friday US-Angebote finden Sie hier von Maggie Tillman · 8 Juli 2021

Dreifaches Kamerasystem: Hauptgerät: Sony IMX686, 64MP, 1/1.78in, 0.8μm, f/1.8, OIS Ultrabreit: Sony IMX363, 12MP, 1/2.55in, 1.4μm, f/2.2 Tele: 8MP, 3x optisch, OIS

Vorderseite: 24MP

Auf der Rückseite des Qualcomm-Geräts befindet sich ein Dreifachkamerasystem, und da dieses Telefon von Asus gebaut wurde, ist es keine Überraschung, dass die Hauptkamera und das Ultrawide mit denen des Zenfone 8 übereinstimmen . Das ist nicht schlimm, denn diese Kameras sind ziemlich gut.

Die genaue Leistung bleibt abzuwarten. Wir wissen nicht, ob dies ein Asus-Erlebnis oder ein Qualcomm-Erlebnis sein wird, aber Qualcomm hat angekündigt, einen KI-Autozoom für Videos anzubieten, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können Zeug. Es bietet auch 8K-Videoaufnahmen (dank des hochauflösenden Hauptsensors).

Das Hinzufügen eines richtigen Teleobjektivs bietet auch die Möglichkeit für 3-fach optische Fotos, und das bedeutet, dass sich auf der Rückseite dieses Telefons eine Reihe vernünftiger Kameras befinden – aber ob es mit starken Angeboten anderer Flaggschiffe konkurrieren kann, bleibt abzuwarten.

Die Frontkamera ist eine 24-Megapixel-Kamera und diese unterscheidet sich vom Zenfone 8, sodass wir wirklich keine Ahnung haben, wie die Leistung sein wird.

Telefon

65W Ladegerät (35W in Indien)

Geflochtene Kabel

Kopfhörer

Stoßstange

Da dies ein ziemlich besonderes Telefon ist, wird es zusammen mit zusätzlichen Extras als Paket geliefert (wiederum ein bisschen wie die Art und Weise, wie Gaming-Telefone verkauft werden).

Die Box enthält natürlich das Telefon sowie das erwähnte 65-W-Ladegerät und die geflochtenen Kabel zum Aufladen des Telefons und der mitgelieferten Kopfhörer. Indien bekommt ein 35-W-Ladegerät.

Diese Kopfhörer sind nicht nur irgendwelche alten Kopfhörer, sondern ein Paar benutzerdefinierter Master & Dynamic MW08-Kopfhörer im Wert von 300 US-Dollar. Dies sind großartige echte kabellose Kopfhörer, daher ist es eine ziemlich große Sache, sie in die Box zu bekommen – und sie machen einen Teil der Gesamtkosten aus.

Der Grund, warum diese Kopfhörer in der Box sind, liegt darin, dass Qualcomm dieses Telefon verwenden möchte, um Snapdragon Sound zu präsentieren. Es ist eines der ersten Telefone, das es anbietet, und es sieht so aus, als ob Qualcomm hofft, dass es in Zukunft neue Standards für Geräteaudio setzt. Das große Spiel von Qualcomm ist hier das drahtlose 24-Bit-96-kHz-Audio - wie genau das funktioniert oder wie gut dies in einem breiteren Kontext unterstützt wird, bleibt abzuwarten.

Abgesehen von diesen Bits gibt es auch eine Stoßstange zum Schutz Ihres Telefons. Insgesamt ist es ein tolles Paket!