Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Auf dem diesjährigen Mobile World Congress nutzte Qualcomm die übliche planmäßige Gelegenheit, um seine Next-Gen-Plattform vorzustellen: den Snapdragon 888 Plus.

Was können Sie also von diesem Zwischensaison-Aufschwung zum Top-Tier-Prozessor im Jahr 2021 erwarten? Qualcomm sagt, dass es dank seiner KI-Engine der sechsten Generation eine Verbesserung von über 20 Prozent gegenüber dem Standard-Snapdragon 888 gibt.

Der Hauptunterschied zum Plus gegenüber der Standard-888-Plattform besteht in einer Aufwertung des Prozessors, um bei Bedarf noch mehr zu liefern. Das bedeutet, dass der 2,84-GHz-Hauptkern der Kyro 680-CPU auf die 3-GHz-Grenze getrieben wird – ähnlich wie beim vorherigen spieleorientierten Snapdragon 865 Plus .

Qualcomm hat diese Gelegenheit auch genutzt, um sein X60-Modem – das Sub-6 GHz und mmWave für wahnsinnig schnelle Geschwindigkeiten von bis zu 3,6 Gbit/s aggregieren kann – innerhalb der Plus-Plattform zu koppeln (allerdings nicht das X65-Modem , das für die nächste Generation).

Der Snapdragon 888 Plus richtet sich an High-End-Flaggschiffe, insbesondere Gaming-Telefone, dank der Unterstützung von Panels mit bis zu Quad HD+ Auflösung bei bis zu 144 Hz Bildwiederholfrequenz.

Kein Wunder also, dass bereits eine ganze Reihe von Herstellern an der Reihe ist. Asus hat bestätigt, dass sein nächstes ROG Phone den Chip verwenden wird, während Honor bestätigte, dass das bevorstehende Magic 3-Flaggschiff auch die Plattform beherbergen wird. Vivo, Xiaomi und Motorola haben ebenfalls Unterstützung zugesagt – jedoch ohne Besonderheiten des Geräteplans.

Schreiben von Mike Lowe.