Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Qualcomm hat bekannt gegeben, dass der Snapdragon 780G-Chipsatz unter dem Snapdragon 888 mit der höchsten Reichweite sitzt. Er wird in Handys verschiedener Hersteller enthalten sein, aber es scheint, als ob Xiaomi der erste sein wird.

In der Premium-Chipsatz-Reihe von Qualcomm für 2021 gab es ein kleines Loch, das jetzt mit dieser neuen Hardware gefüllt wird.

Die Informationen waren zuvor über Winfuture.de durchgesickert, aber Qualcomm hatte seine eigene Pressemitteilung vorzeitig online gestellt. Wir hatten zuvor von der Hardware gehört und eine Ankündigung erwartet.

In Bezug auf die 5G-Konnektivität bleibt es hinter mehr Premium-Chipsätzen zurück, da es sich um das X53 5G-Modem handelt, das nur Sub-6-GHz-Netzwerke unterstützt. Der schnellere mmWave-Standard ist im X53 nicht vorhanden, aber die mmWave-Unterstützung ist in den USA nach wie vor begrenzt und in Europa derzeit so gut wie nicht vorhanden. Dies ist also nicht der einschränkende Faktor, der in ein paar Jahren auftreten wird.

Wann ist Schwarzer Freitag 2021? Die besten Black Friday US-Angebote finden Sie hier von Maggie Tillman · 25 März 2021

In vielerlei Hinsicht handelt es sich tatsächlich um einen Top-End-Chipsatz, der sogar die neuesten Versionen von Wi-Fi 6, 6E und Bluetooth 5.2 unterstützt (Wi-Fi 6 erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 3,6 Gigabit pro Sekunde). Es wird auch Unterstützung für die neue Snapdragon Sound-Technologie geben .

Und wie Snapdragon 888 basiert es auf der neuesten 5-nm-Prozesstechnologie für Effizienz und Leistung und verfügt erneut über eine Octa-Core-CPU (Kryo 670) mit zwei Cortex-A78 2,4-GHz-Hochleistungskernen und sechs Cortex-A55-Kernen mit 1,8 GHz. Die KI-Engine ist Qualcomms Hexagon 770 der sechsten Generation.

Die GPU ist Adreno 642, die 10-aber-HDR-Spiele sowie aktualisierbare Treiber unterstützt. Es gibt auch einen dreifachen ISP (Spectra 570), der das gleichzeitige Aufnehmen von drei Kameras unterstützt. Es wird auch berichtet, dass es besonders gut für Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen geeignet ist. Wie zu erwarten ist, werden 4K HDR- und HDR10 + -Videos unterstützt.

Korrekturen - [25/03/2021] Aktualisiert von der endgültigen Pressemitteilung anstelle von Leck.

Schreiben von Dan Grabham.