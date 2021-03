Qualcomm Snapdragon 775 könnte die Sub-Flaggschiff-Telefone der nächsten Generation mit Strom versorgen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Qualcomm kündigte den Snapdragon 888 im Dezember 2020 an und dass Hardware bereits in neuen Geräten enthalten ist. Die 700er-Serie wurde jedoch nicht erwähnt - was uns 2020 den hervorragenden Snapdragon 765 bescherte.

Der Nachfolger von Snapdragon 765 könnte Snapdragon 775 sein, und dank eines neuen Lecks, das von XDA entdeckt wurde, könnte Qualcomm sich auf die Einführung dieser neuen Hardware vorbereiten.

Die Lücke in der Qualcomm-Reihe scheint offensichtlich: Mit Flaggschiff-Geräten, die sich auf den Start auf Snapdragon 888 vorbereiten, waren wir überrascht, dass Sub-Flaggschiff-Geräte keine neue Hardware hatten, auf der sie sitzen konnten.

Die Erwähnung von Snapdragon 775 und 775G mag nur eine zufällige Spekulation sein, aber wir haben lange vermutet, dass wir ziemlich bald etwas von Qualcomm über die 700er-Serie hören würden.

Snapdragon 775 könnte auf einem 5-nm-Prozess sitzen, schnelleres RAM und Speicher unterstützen und gleichzeitig die Kameraunterstützung verbessern. Wir würden integriertes 5G erwarten, wie bei der vorherigen Generation.

Da dies nicht offiziell ist, handelt es sich natürlich nur um Spekulationen über eine zukünftige Plattform, die möglicherweise in Kürze auf den Markt kommt. Es gibt jedoch eine Reihe von Geräten der Mittelklasse, von denen wir erwarten, dass sie auf neuer Qualcomm-Hardware eingeführt werden - und wir vermuten, dass einige Geräte darauf warten, dass diese Ankündigung veröffentlicht wird.

Dies können Xiaomi, Oppo, Nokia und OnePlus Midrange-Geräte sein, und es könnte auch die Hardware sein, die ein zukünftiges Pixel 6 antreibt.

Dies ist sicherlich ein Ort zum Anschauen und wir haben das Gefühl, dass es bald etwas von Qualcomm geben wird.

Schreiben von Chris Hall.