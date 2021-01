Qualcomm Snapdragon 870 ist ein schnellerer 865 Plus für Sub-Flaggschiff-Geräte

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Qualcomm hat das Snapdragon 870 für die Stromversorgung von 2021-Android-Handys eingeführt. Es wird unter dem im letzten Monat eingeführten Snapdragon 888 stehen und ist im Wesentlichen eine etwas schnellere Version des Snapdragon 865 Plus , der Mitte letzten Jahres eingeführt wurde.

Die Tatsache, dass Qualcomm einen Chipsatz produzieren muss, der direkt unter Snapdragon 888 sitzt, sollte ein Kompliment für Konkurrenten sein, insbesondere für Mediatek mit seinen Abmessungen 800 und 1000.

Wieder einmal ist Snapdragon 870 eine 7-nm-prozessbasierte 5G-fähige Plattform mit Kryo 585-CPU-Kernen, die auf 3,2 GHz getaktet sind. Daher sollte die Leistung ziemlich gut sein. Dies ist jedoch nur geringfügig schneller als der 865 Plus mit 3,1 GHz.

Die anderen wichtigen Spezifikationen sind nahezu identisch, und es wird erneut das X55 5G-Modem anstelle des neueren X60 verwendet . Die 5G-Unterstützung umfasst die schnellste mmWave-basierte 5G-Spezifikation (zusätzlich zu der allgemein üblichen Low- und Mid-Band-Unterstützung), wie Sie sie jetzt von einer 5G-Flaggschiff-Plattform erwarten würden.

Dank der Unterstützung für Wi-Fi 6 und 4K-Displays gibt es dank der gleichen Adreno 650-GPU die AI-Engine der 5. Generation von Qualcomm.

In der Ankündigung werden mehrere bekannte und vorhersehbare Namen genannt, die den neuen Chipsatz verwenden werden, darunter Motorola, OnePlus, Oppo und Xiaomi - allesamt langfristige Qualcomm-Partner. Es wurde auch berichtet, dass Vivo ein neues Mobilteil mit Snapdragon 870 ankündigt, während Qualcomm iQOO als Kunden für den neuen Chipsatz bestätigt hat. Dies könnte die Plattform sein, die im neuen OnePlus 9 verwendet wird .

Alle diese Unternehmen haben sich auch verpflichtet, Snapdragon 888 auch in Flaggschiff-Geräten einzusetzen. Geräte mit beiden Snapdragon 870 werden voraussichtlich in den kommenden Wochen angekündigt. Wir werden auch weitere Ankündigungen für Snapdragon 888 erhalten - die Samsung Galaxy S21-Serie bietet den Snapdragon 888 in den USA und in China.

Schreiben von Dan Grabham.