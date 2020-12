Qualcomm enthüllt seine Flaggschiff-Telefonhardware für 2021: Snapdragon 888

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Qualcomm hat seine neueste Snapdragon-Flaggschiff-Telefonhardware vorgestellt.

Es heißt Snapdragon 888, heißt also nicht Snapdragon 875, wie wir es erwartet hatten - die Plattform heißt vermutlich so, weil die Zahl 8 in China als sehr glücklich angesehen wird.

Wir werden morgen mehr Details über die Hardware erfahren und Ihnen dann ein ausführliches Stück darüber bringen, obwohl wir unten einige erste Details haben. Natürlich wird es eine 5G-fähige Plattform sein, wie Sie es erwarten würden.

Einige feinere Details auf der Plattform wurden zuvor durchgesickert und da wir bereits eine 5-nm-basierte mobile Plattform in Form von Apples A14 Bionic gestartet haben, ist es kein großer Sprung anzunehmen, dass die Lecks korrekt sind.

Die Enthüllung fand zu Beginn des Snapdragon Summit von Qualcomm statt, dem jährlichen Briefing des Unternehmens für Presse und Medien. Normalerweise trifft sich jeder an einem Ort, aber 2020 ist die Veranstaltung virtuell. Sie können die Keynotes der Veranstaltung ansehen, sobald sie öffentlich verfügbar sind.

Laut Qualcomm haben die folgenden Unternehmen "Snapdragon 888 unterstützt", was im Grunde bedeutet, dass sie 888-basierte Geräte anbieten werden: Asus, BlackShark, Lenovo, LG, Meizu, Motorola, Nubien, Realme, OnePlus, Oppo, Sharp, Vivo, Xiaomi und ZTE. Sony trat auch während der Veranstaltung auf, sodass davon ausgegangen werden kann, dass die Xperia-Geräte an Bord sind.

Im Snapdragon 888 befindet sich das neueste X60 5G-Modem von Qualcomm, das Zugriff auf Sub-6Ghz und mmWave bietet. Während mmWave noch nicht in Europa ist, wird es 2021 erscheinen - es bietet höhere Schlagzeilengeschwindigkeiten als andere 5G-Netze, jedoch über einen kürzeren Bereich, sodass es hauptsächlich in Großstädten verwendet wird.

Neben der 5G-Carrier-Aggregation-Technologie werden auch eigenständige und nicht eigenständige Netzwerke unterstützt, sodass Netzwerke im Wesentlichen die Möglichkeit haben, die Abdeckung und Kapazität zu erhöhen.

Die Plattform verfügt auch über eine neue KI-Engine, die laut Qualcomm einen großen Sprung gegenüber der vorherigen Generation darstellt. Es gibt auch ein großes Upgrade für die integrierte Adreno-Grafik (mit Qualcomm Elite Gaming), während der Spectrum ISP jetzt Geräte in die Lage versetzt, Bilder mit 2,7 Gigapixeln pro Sekunde oder 120 Fotos mit einer Auflösung von 12 Megapixeln aufzunehmen.

Laut Qualcomm ist diese Funktion bis zu 35 Prozent schneller als die der vorherigen Generation.

Schreiben von Dan Grabham.