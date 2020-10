Qualcomm kündigt an, wann Snapdragon 875 auf den Markt kommen wird - die Hardware, mit der die Flaggschiff-Telefone von 2021 betrieben werden

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Qualcomm hat angekündigt, dass sein jährliches Schaufenster dieses Jahr virtuell sein wird. Kein Wunder, aber das Ereignis ist wichtig, da wir normalerweise die neue Telefonhardware sehen, die viele der Flaggschiff-Telefone des nächsten Jahres mit Strom versorgen wird - mit ziemlicher Sicherheit Snapdragon 875.

Der Qualcomm Snapdragon Summit 2020 findet am 1. und 2. Dezember statt und wir bringen Ihnen hier die neuesten Nachrichten.

Auf dem Snapdragon Summit-Event werden auch die neuesten Arbeiten von Qualcomm auf immer verbundenen Windows 10-PCs (ACPC) vorgestellt, und wir erhalten möglicherweise eine Fortsetzung der Snapdragon 8cx-Plattform . Snapdragon basiert auf ARM-Technologien und da Apple für Macs der nächsten Generation auf sein eigenes ARM-basiertes Apple Silicon umsteigt , war das Thema ARM-basierte Laptops - natürlich mit integrierter 5G-Konnektivität - noch nie so aktuell.

Qualcomm liefert auch die 5G-Modems für das neue iPhone 12 aus, und das Unternehmen spricht möglicherweise auch über seine Modemhardware der nächsten Generation, obwohl dies normalerweise jedes Jahr auf dem Mobile World Congress stattfindet. Das hat sich nun bis Februar 2021 ab Februar verzögert .

Möglicherweise erhalten wir auch Ankündigungen für gemischte Realität und / oder virtuelle Realität.

Wir wissen, dass die Hauptankündigungen am Nachmittag in Großbritannien, also am Morgen an der Westküste der USA, stattfinden werden. Normalerweise überträgt Qualcomm die Veranstaltung live und wir erwarten, dass sie für alle offen ist, damit wir Ihnen die Streams zur Verfügung stellen können, wenn wir können.

Schreiben von Dan Grabham.