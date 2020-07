Mit der Quick Charge 5-Technologie von Qualcomm können Telefone in fünf Minuten zu 50 Prozent aufgeladen werden

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Qualcomm hat die fünfte Generation seiner Quick Charge-Technologie angekündigt, mit der künftige Smartphones mit "100 W +" aufgeladen werden können. Das Unternehmen gibt an, dass es rund zehnmal leistungsstärker ist als die ursprüngliche Schnellladung, die 2013 veröffentlicht wurde.

Die Technologie mit der Bezeichnung Quick Charge 5 verwaltet die Wärme besser als die Vorgängerversionen, was bedeutet, dass sie beim Schnellladen um bis zu 10 Grad Celsius kühler ist als die vorherigen Quick Charge 4- und 4+ -Generationen. Es ist ungefähr viermal schneller als Quick Charge 4 und 4+.

Quick Charge hat viele Konkurrenten von Drittanbietern, einschließlich Oppos VOOC. In der Tat hat Oppo kürzlich über 125 W Schnellladung gesprochen, die Ihr Telefon in fünf Minuten auf eine Kapazität von rund 40 Prozent aufladen würde, sofern Ihr Telefon und Ladegerät dies unterstützen.

Und genau das ist das Problem mit Quick Charge 5 - Sie benötigen ein kompatibles Telefon und Ladegerät, um den schnellen Saft zu erhalten. Wenn Sie jedoch ein kompatibles Telefon haben, besteht kein klarer Vorteil darin, ein Schnellladegerät zu verwenden.

Qualcomm schlägt jedoch eine etwas bessere Fünf-Minuten-Zahl als Oppo vor - null bis 50 Prozent voll. Unabhängig von den Besonderheiten sind beide Technologien beeindruckend und lassen die Spezifikationen für das kabellose Laden sehr zweitklassig erscheinen.

Laut Qualcomm werden über 250 Marken die Quick Charge 5-Technologie verwenden. Erwarten Sie, dass es in der zweiten Hälfte dieses Jahres in Mobilteilen erscheint. Qualcomm sagt, dass Telefone, die die vorhandenen Snapdragon 865, 865 Plus und zukünftige Plattformen verwenden, dies unterstützen werden.

Es gibt auch volle Abwärtskompatibilität mit älteren Schnellladegeräten (wenn Sie beispielsweise ein vorhandenes Schnellladegerät haben).

Schreiben von Dan Grabham.