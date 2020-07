Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

Wenn Sie in den letzten Wochen OnePlus gehört haben, haben Sie einen großen Hype um das Nord-Telefon gesehen , das nun endlich gestartet ist.

Das Unternehmen hat über den Start des Nord als "Neuanfang" gesprochen, Zeit damit verbracht, soziale Medien mit der Geschichte seiner Gründung zu überschwemmen, YouTube-Lizenzgebühren für seine große Enthüllung einzusammeln und verzweifelt zu versuchen, sicherzustellen, dass jeder weiß, dass es einen startet neues Telefon.

Das OnePlus Nord ist jedoch nicht das einzige Telefon in dieser Kategorie. In der Tat geht es hier weniger um einen Neuanfang als vielmehr darum, dem Rudel zu folgen, trotz der OnePlus-Erzählung. Es kommt alles auf die einfache Tatsache an, dass Flaggschiff-Telefone immer teurer geworden sind und sich die Erfahrungslücke zwischen Flaggschiff und dem folgenden Schritt - Sub-Flaggschiff, wenn Sie so wollen - drastisch verringert hat.

In der Tat ist es nicht ungewöhnlich, dass Smartphone-Hersteller viel mehr Telefone außerhalb ihres Flaggschiff-Sortiments verkaufen als Premium-Geräte - das gilt für Google, Apple, Samsung, und deshalb gibt es diese Geräte.

Was geschah also im Jahr 2020, um die Sub-Flaggschiff-Kategorie zur aufregendsten Sache bei Smartphones zu machen? Es geht um diese schließende Erfahrungslücke und etwas, das Qualcomm im Dezember 2019 angekündigt hat - den Snapdragon 765 .

Das haben alle diese Telefone gemeinsam. Sie sitzen auf derselben Plattform und es ist eine Plattform, die entwickelt wurde, um diese großartige Erfahrung in viel günstigere Geräte zu bringen. Es enthält auch 5G , sodass Hersteller keine Kompromisse bei den Funktionen eingehen müssen. Sie können ein Telefon entwickeln, das zukunftssicher ist und die Konnektivität der nächsten Generation unterstützt, wenn Kunden dies wünschen.

Es gibt tatsächlich zwei Versionen dieser Plattform, den Snapdragon 765 und den 765G. Letzteres hat eine Leistungssteigerung von etwa 10 Prozent und wurde ursprünglich als leistungsstärker für Spiele eingestuft.

Vor der Einführung dieser Hardware im Jahr 2019 hatten wir bereits festgestellt, dass es im täglichen Gebrauch immer weniger Unterschiede zwischen Geräten der Snapdragon 700-Serie und Geräten der Snapdragon 800-Serie gibt. Während Benchmarks und andere synthetische Tests immer auf der Seite der erstklassigen Hardware stehen, berücksichtigen sie niemals das Preis-Leistungs-Verhältnis, die Leistung für das Geld oder die Tatsache, dass diese Geräte mit niedrigeren Spezifikationen häufig eine viel bessere Akkulaufzeit haben als Telefone mit den höchsten Spezifikationen.

Wir sagten, dass OnePlus dem Rudel folgte. Ok, seien wir fair: OnePlus möchte die Sub-Flaggschiff-Kategorie sexy machen, anstatt das Telefon zu sein, das Sie kaufen, wenn Sie sich nicht das Beste leisten können. Das wird an anderer Stelle wiederholt und wir haben es bereits im Jahr 2020 gesehen.

Über die bereits angekündigten Telefone hinaus, die unten aufgeführt sind, wurde auch darüber gesprochen, dass Google das Pixel 5 möglicherweise auch auf Snapdragon 765 installiert . Hier sind einige der Geräte, die auch die Snapdragon 765-Plattform gemeinsam nutzen.

LG überraschte alle, als es sagte, dass es das LG G9 nicht auf den Markt brachte und stattdessen sagte, es mache etwas anderes. Tatsächlich war es ziemlich weit fortgeschritten, das LG Velvet auf den Markt zu bringen, das auch auf Snapdragon 765 läuft. Den vollständigen Test des LG Velvet finden Sie hier.

Xiaomi brachte eine "Lite" -Version seines Flaggschiffs auf den SD765 und hatte einen aggressiven Preis. Das Ergebnis ist, dass Sie ein großartiges Telefon für Ihr Geld bekommen. Sie können unseren vollständigen Test des Xiaomi-Telefons hier lesen.

Eine der ersten Markteinführungen war das Motorola Edge, das erneut Snapdragon 765 verwendete und unter dem Edge + als Flaggschiff-Gerät saß. Das Edge war ein schöner erster Versuch, aber es ist im Vergleich zu einigen anderen Geräten relativ teuer - einschließlich des anderen Telefons von Motorola auf dieser Liste. Sie können unseren Moto Edge Test hier lesen.

Vivo hat seine eigene Einstellung, bei der der Kamerawinkel mit einem Gimble etwas stärker gedrückt wird, um die Hauptkamera zu stabilisieren. Es ist ein weiteres SD765G-Telefon, obwohl es nicht ganz so erschwinglich ist wie einige andere auf dieser Liste. Hier können Sie unseren vollständigen Test des Realme X50 5G lesen.

Das Hinzufügen von 5G zur Moto G-Familie bedeutet Konnektivität der nächsten Generation und einen niedrigen Preis. Das bekommen Sie vom Moto G 5G Plus; Auch hier wird das Snapdragon 765 verwendet, und wir erwarten, dass dieses Telefon auf dem Datenblatt eng mit dem Nord verwandt ist. Hier können Sie sehen, wie diese Geräte verglichen werden.

Nokia war eines der ersten Unternehmen, das bekannt gab, dass es erschwingliches 5G anbieten wollte, und das Nokia 8.3 war das Ergebnis. Es wurde im März 2020 angekündigt, um zusammen mit dem neuesten James-Bond-Film zu starten, aber diese Pläne wurden umgesetzt. Es wird auch der SD765G verwendet, aber wir warten immer noch darauf, dass er in den Handel kommt.

Realme - der erschwingliche Arm von Oppo - hat das X50 5G, das sich unter dem X50 Pro befindet, einem Flaggschiff. Dies ist ein erschwingliches Telefon, das jedoch über ein 120-Hz-Display verfügt und auf der SD765G-Plattform 30 W Schnellladung bietet. Dies sind Flaggschiff-Funktionen zu einem Bruchteil des Preises.

Oppo hat natürlich ein eigenes Find X2-Modell, diesmal ist es das Neo, das mit Snapdragon 765G und einigen großen Spezifikationen in den Sub-Flaggschiff-Bereich schlüpft, aber immer noch viel billiger als ein Flaggschiff-Telefon. Natürlich hat Oppo auch eine billigere Version dieses Telefons.

Richtig, das X2 Lite bietet auch Snapdragon 765G, so dass es in vielerlei Hinsicht dem X2 Neo nahe kommt, sich jedoch in einem etwas günstigeren Design befindet und ein flacheres Display bietet, um Ihnen ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten.