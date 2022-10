Mit dem Pixel 6 Pro Bundle erhalten Sie die Pixel Buds A-Series zu einem ordentlichen Rabatt im Prime-Sale

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Prime Early Access Sales stehen vor der Tür und es gibt einige interessante Angebote für Smartphones - darunter das Pixel 6 Pro.

Bei diesem Angebot erhalten Sie das Google-Flaggschiff des Jahres 2021 zusammen mit den kabellosen Kopfhörern der Pixel Buds A-Serie zu einem günstigen Gesamtpreis. Dieses Angebot ist in Großbritannien verfügbar, aber Sie müssen schnell sein, da diese Prime-Sales nur 48 Stunden lang gültig sind.

Es gibt eine Auswahl an Speicherkapazitäten und Kopfhörerfarben, also sieh dir die Optionen auf Amazon.de an.

Pixel 6 Pro - sparen Sie £199.99 Das Pixel 6 Pro ist ein großartiges Mobiltelefon von Google, das zusammen mit der Pixel Buds A-Serie angeboten wird, wodurch Sie einen großen Rabatt erhalten. Sie können das Pixel-Bundle für £ 749 erhalten. zum angebot

Das Pixel 6 Pro ist ein großartiges Smartphone. Es wird von der Google Tensor-Hardware angetrieben und ist vor allem für seine Kameraleistung bekannt, die unter allen Bedingungen großartige Aufnahmen ermöglicht - mit bis zu 20-fachem Zoom.

Dies ist ein reines Android-Erlebnis, wobei Google Updates für die Pixel-Geräte vor den meisten anderen Handys auf dem Markt veröffentlicht, sodass Sie immer auf dem neuesten Stand sind. Es verfügt über ein üppiges 6,7-Zoll-Display, IP68-Schutz und ist insgesamt ein großartiger Leistungsträger.

Die Pixel Buds A-Series sind gute Kopfhörer von Google, mit integrierten intelligenten Fähigkeiten von Google Assistant und nahtlosem Zusammenspiel mit Ihrem Pixel-Gerät. Sie klingen auch großartig.

