Das Oppo Find X6 Pro könnte einen 120-fachen Zoom bieten, aber es gibt einen Haken

(Pocket-lint) - Das nächste große Flaggschiff von Oppo wird wahrscheinlich das Find X6 Pro sein und ein neuer Bericht behauptet, dass es einen 120-fachen Zoom bieten wird, aber es gibt einen Haken.

Die Erwartungen sind bereits hoch, dass Oppo nicht nur eine oder zwei 50-Megapixel-Kameras in das Find X6 Pro einbauen wird, sondern drei. Jetzt behauptet der Weibo-Leaker Digital Chat Station, dass eine dieser Kameras dank eines Periskop-Objektivs einen 120-fachen Zoom bieten wird. Aber so aufregend das auch klingt, es ist wichtig, eine Sache zu beachten - das wird der digitale Zoom sein.

Laut Digital Chat Station wird das Periskop-Objektiv einen optischen Zoom von 2,7x bieten, der durch Software-Magie auf 3x erhöht werden kann. Die volle digitale Zoomfunktion wird jedoch bis zu 120-fach reichen.

Wir müssen natürlich abwarten, wie das tatsächlich aussieht und wie die mit dem Zoomobjektiv des Find X6 Pro aufgenommenen Fotos ausfallen, bevor wir ein echtes Urteil fällen können. Es ist auch erwähnenswert, dass andere Handyhersteller wie Samsung das Stigma des digitalen Zooms mit Dingen wie dem 100-fachen Space Zoom auf dem Galaxy S22 Ultra auf den Kopf gestellt haben. Kann Oppo diesem Beispiel folgen?

Es wird erwartet, dass Oppo die Ankunft des Find X6 Pro im ersten Quartal 2023 bestätigen wird. Wir sollten also nicht mehr allzu lange warten müssen, bevor wir sehen, was dieses neue Telefon kann. Und, noch wichtiger, was der 120-fache Digitalzoom leisten kann.

