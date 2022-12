Oppo verspricht vier große Android-Updates für 2023er Flaggschiffe

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Nach der Ankündigung, dass das letzte große Software-Update - ColorOS 13 - das bisher schnellste war, hat sich Oppo dazu verpflichtet, zukünftige Flaggschiff-Smartphones noch länger zu unterstützen.

Der Hersteller von Android-Handys hat angekündigt, dass er ab 2023 vier große Android-Updates für "ausgewählte Flaggschiffe" garantieren wird. Diese Update-Politik umfasst auch Sicherheitspatches für bis zu fünf Jahre, was hoffentlich sicherstellt, dass Ihr teures Oppo-Telefon viel länger als der typische 2-3-Jahres-Upgrade-Zyklus nützlich ist.

Die Formulierung in der Pressemitteilung ist schon deshalb interessant, weil sie "vier große Android-Upgrades" und nicht nur "vier Jahre" angibt, was je nach Zeitpunkt der Markteinführung in manchen Fällen nur drei Updates bedeuten könnte.

Wir haben in der Vergangenheit erlebt, dass Hersteller "Jahre" versprochen haben, nur um dann ihre Telefone mit einer veralteten Android-Version auf den Markt zu bringen, so dass das Update des aktuellen (oder sogar des vorherigen) Jahres zu den versprochenen Updates gehört.

Wenn die nächsten Oppo-Flaggschiffe mit Android 13 auf den Markt kommen, würde das Software-Updates bis hin zu Android 17 bedeuten, das erst 2026 auf den Markt kommen soll.

Wir wissen nicht, welche der Flaggschiffe des Jahres 2023 zu den "Auserwählten" gehören werden, aber wir gehen davon aus, dass das Spitzenmodell Find X6 Pro bei der Markteinführung dabei sein wird.

OnePlus - die Oppo-Submarke - hat sich ebenfalls verpflichtet, die gleiche Anzahl von Updates für seine eigenen Geräte bereitzustellen. Und da die beiden Unternehmen die gleiche Software-Codebasis in ihren jeweiligen Android-Skins verwenden, war es zu erwarten, dass die Update-Garantien übereinstimmen würden.

Es ist ein positiver Schritt der Marke, der sie mit Google und Samsung gleichzieht und den Kunden helfen wird, ihre Telefone länger zu behalten.

Schreiben von Cam Bunton.