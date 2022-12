Oppo Find X6 Leck zeigt eine große Kamera bump und Hasselblad Branding

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Das Oppo Find X6 ist noch nicht offiziell, aber das hat es nicht davon abgehalten, mit einem vollständigen Pressebild der Rückseite des Geräts für alle zu sehen.

Es gibt immer noch kein Wort darüber, wann Oppo das Find X6 ankündigen wird - es ist mit Volldampf auf das Find N2 faltbar im Moment - aber es sieht definitiv so aus, als ob es auf dem Weg ist. Der Leaker Evan Blass hat ein Bild des Telefons auf seinem gesperrten Twitter-Account gepostet, aber nicht zu viele Details darüber verraten, was wir erwarten können.

Frühere Gerüchte besagten jedoch, dass das Oppo Find X6 Pro zumindest mit einem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ausgestattet sein wird. Es wird jedoch vermutet, dass das Basismodell den vorherigen Gen 1-Chip erhalten wird, was der Differenzierung und Kostenreduzierung dient. Zu den weiteren Merkmalen werden wahrscheinlich eine 50-Megapixel-Hauptkamera und eine 50-Megapixel-Ultrawide-Kamera gehören, wobei ein 32-Megapixel-Periskop-Zoomobjektiv die rückwärtigen Kameras abrundet.

Was das Bild betrifft, so besteht kein Zweifel daran, dass der Kamerabuckel ein Monster ist, ebenso wie das Hasselblad-Branding, das sich unter den Kameras befindet. Es besteht kein Zweifel daran, wer an diesen Kameras mitgewirkt hat. Der schwache Text "co-engineered with" deutet darauf hin, dass Hasselblad und Oppo mehr getan haben, als nur einen schicken Namen draufzuklatschen und die Sache abzuschließen.

Was die Vermutung angeht, wann dieses Ding angekündigt wird, so scheint ein Zeitfenster Anfang 2023 am wahrscheinlichsten. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es bald genug sein muss, damit Bilder wie dieses auftauchen.

