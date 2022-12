Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Zusammenarbeit zwischen dem Oppo Reno 8 Pro und dem House of the Dragon ist seit einigen Monaten offiziell, aber jetzt wissen wir viel mehr über die Veröffentlichung.

Oppo hat dieses ungewöhnliche Crossover zum ersten Mal im November vorgestellt, aber es hat uns nicht zu viel darüber verraten, abgesehen von den speziellen Goodies, mit denen es ausgeliefert wird. Dazu gehören eine Schriftrolle mit einer Botschaft von einem der Charaktere sowie ein goldenes Drachenei, ganz zu schweigen von einem Targaryen-Sigel als Schlüsselanhänger. Es gibt sogar ein SIM-Auswurftool in Form eines Drachen. Aber jetzt kennen wir die wichtigeren Dinge - zum Beispiel, wann es in den Handel kommt und wie viel es kosten wird.

Fangen wir mit dem Wann an: Das Handy wird in Indien am 13. Dezember auf den Markt kommen, was gar nicht mehr so weit weg ist. Es wird allerdings nur in Indien erhältlich sein, was bedeutet, dass die große Mehrheit der Menschen, die dies lesen, nicht in der Lage sein wird, ein solches Gerät zu bekommen, was schade ist.

Was den Preis angeht, so wird dieses Telefon bei Flipkart für Rs 45.999 erhältlich sein, Vorbestellungen sind ab heute möglich.

Im Inneren ist es das Oppo Reno 8 Pro, das wir bereits kennen. Das bedeutet, dass es von einem Mediatek 8100 Max-Prozessor angetrieben wird und einen 6,78-Zoll-AMOLED-Bildschirm mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz hat. Eine 50-Megapixel-Hauptkamera ist das Hauptaugenmerk auf der Rückseite, während eine 32-Megapixel-Kamera für Selfies zuständig ist.

Dieses Telefon ist offensichtlich für diejenigen, die wirklich in ihre Game of Thrones und House of the Dragon zeigt, aber wenn das ist, dass Sie ist ein ziemlich süß Telefon. Solange Sie zufällig in Indien leben, das heißt.

Schreiben von Oliver Haslam.