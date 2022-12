Das Oppo Find N2 Flip ist ein Hingucker in diesen Leaks und Renderings

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Das kommende Find N2 Flip von Oppo ist auf verschiedene Weise durchgesickert und hat uns ein Video und ein Rendering geliefert, die uns vor einer zukünftigen Veröffentlichung sabbern lassen.

Es wird erwartet, dass das Oppo Find N2 Flip im Jahr 2023 angekündigt wird, aber wir müssen nicht so lange warten, um einen Blick auf das Gerät zu werfen. Ein durchgesickertes Video, das im chinesischen sozialen Netzwerk Weibo gepostet wurde, zeigt das Telefon in seiner ganzen Pracht, während ein zweites einen noch besseren Blick auf das Scharnierdesign des Telefons gewährt. Beide Videos zeigen ein beeindruckendes Telefon mit einem großen Außendisplay.

Es wird erwartet, dass das äußere Display etwa 3,26 Zoll groß sein wird, während das interne Display etwa 6,8 Zoll groß sein wird, wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf.

Oppo Find N2 flip. pic.twitter.com/QgBCHtJ9rY- Abhishek Yadav (@yabhishekhd) December 3, 2022

Was wie ein Pressebild aussieht, ist ebenfalls durchgesickert und zeigt das Find N2 Flip in einer ansprechenden weißen Farbe mit dem riesigen Titelbildschirm vorne und in der Mitte. Neben dem Bildschirm befinden sich zwei Kameras, was auf Standard- und Ultrawide-Fähigkeiten hindeutet.

Was die weiteren Spezifikationen angeht, so sollen wir einen MediaTek Dimensity 9200 Chip erwarten, der mit bis zu 12 GB RAM gepaart ist. Ein weiteres Leck deutet darauf hin, dass Oppo das Find N2 Flip mit einem 4.300mAh-Akku und einer 44W-Schnellladefunktion ausstattet, um es so schnell wie möglich aufzuladen.

Das ist eine Menge, worauf wir uns freuen können, und genau das werden wir auch tun. Wir hoffen, dass es bald mehr Neuigkeiten gibt.

Schreiben von Oliver Haslam.