(Pocket-lint) - Qualcomm hat mit dem Snapdragon 8 Gen 2 seine mobile Plattform der nächsten Generation angekündigt. Kurz darauf hat Oppo bestätigt, dass sein nächstes Flaggschiff-Smartphone Find X eines der ersten sein wird, das mit dieser Plattform arbeitet.

Der Snapdragon 8 Gen 2 bringt eine Reihe neuer Fähigkeiten und Funktionen mit sich, wobei ein großer Schwerpunkt auf der Verbesserung des mobilen Spielerlebnisses liegt, das Oppo nutzt.

Oppo hat erklärt, dass die Snapdragon 8 Gen 2-Plattform es seinen nächsten Find X-Geräten ermöglichen wird, einen Sprung in der Video-, Spiele- und Konnektivitätserfahrung für mobile Geräte zu liefern.

Oppo hat zwar keine konkreten Informationen zu seinen nächsten Find X-Geräten gegeben, aber angekündigt, mit Google und Qualcomm zusammenzuarbeiten, um die Google Vertex AI Neural Architecture Search (Google NAS) zum ersten Mal in ein Smartphone zu implementieren. Die Lösung soll die Energieeffizienz und die Latenzzeit der KI-Verarbeitung auf mobilen Geräten verbessern.

Ziad Asghar, Vice President of Product Management bei Qualcomm, sagte: "Die Zusammenarbeit zwischen Qualcomm Technologies und OPPO in diesem Bereich ermöglicht es Spieleentwicklern, die Vorteile von Raytracing in Desktop-Qualität voll auszuschöpfen, um höchste visuelle Wiedergabetreue, lebensechte, aliasingfreie Schatten, Reflexionen auf gekrümmten Oberflächen und globale Beleuchtung zu bieten und so ein Spieleerlebnis der nächsten Generation auf mobilen Geräten zu ermöglichen - und das alles in Echtzeit und mit brauchbarer Bildrate.

"Die Zusammenarbeit deckt den gesamten Render-Stack ab und ist ein bedeutender Schritt, um das mobile Gaming-Ökosystem voranzutreiben. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit OPPO zu vertiefen, um die Möglichkeiten von Innovationen auf mobilen Geräten, die von Snapdragon-Plattformen der Spitzenklasse angetrieben werden, weiter auszuloten."

Während des Qualcomm Snapdragon Summit wird Oppo ein Gerät mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 zeigen, auf dem mehrere Ray-Tracking-Effekte aktiviert sind. Das Unternehmen sagte: "Top-Mobilspiele können mit konstanten 60 Bildern pro Sekunde laufen, während sie lebensechte, weiche Schatten und Reflexionen für die höchste visuelle Gaming-Qualität bieten. Im Vergleich zur vorherigen Software-Generation konnte die Rendering-Effizienz von Ray-Tracing um den Faktor 5 gesteigert und die CPU-Belastung um 90 Prozent reduziert werden".

Pocket-lint ist auf dem Qualcomm Snapdragon Summit und wird nach dem Oppo-Gerät Ausschau halten, das mit der mobilen Plattform der nächsten Generation läuft.

Schreiben von Britta O'Boyle.