Oppo Find X6 Pro Spezifikationen und neue, farbenfrohe Fotos

(Pocket-lint) - Neue Details sind durchgesickert, die angeblich die Spezifikationen des kommenden Oppo Find X6 Pro zeigen, wobei neue Fotos auch einige Farboptionen zeigen.

Das Spezifikationsleck kommt über den bekannten Twitter-Tippgeber Yogesh Brar, wobei Oppo angeblich einige High-End-Komponenten zum Find X6 Pro hinzufügen wird. Demnach wird das Telefon mit einem 6,7-Zoll-Display mit 2K-Auflösung und einer LPTO-Konstruktion ausgestattet sein - was wahrscheinlich auf eine variable Bildwiederholrate hindeutet.

Im Inneren soll ein Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 mit 8 GB oder 12 GB RAM arbeiten, je nach gewählter Konfiguration. Die Speicherkapazität wird 128 GB, 256 GB und 512 GB betragen und ein 5.000-mAh-Akku wird die wichtigsten internen Komponenten abrunden.

OPPO Find X6 Pro



- 6.7" 2K LTPO E6

- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

- 8/12GB RAM

- 128/256/512GB Speicher

- Rear Cam: 50MP (1" IMX989) + 50MP (UW) + 50MP (Zoom)

- Front Cam: 32MP

- Android 13, ColorOS

- 5.000mAh Akku, 100W

- 50W Wireless

- MariSiliiconX 2

- Hasselblad Tuning- Yogesh Brar (@heyitsyogesh) November 4, 2022

Zu den Kameras auf der Rückseite gehören eine 50-Megapixel-Hauptkamera mit einem 1-Zoll-Sensor sowie 50-Megapixel-Ultraweitwinkel- und Zoomobjektive. Auf der Vorderseite wird eine 32-Megapixel-Kamera für Selfies zum Einsatz kommen. Es ist von Hasselblad-Tuning die Rede, was das Hasselblad-Branding erklärt, das wir in einem weiteren Leak sehen - in diesem Fall sind vier Farben zu sehen, die möglicherweise angeboten werden, wenn das Find X6 Pro in den Verkauf geht.

oppo Find X6 Proのコンセプトデザインを作成。



カラーバリエーションを4つに増やしてみました。



ベースはDigital Chat Station氏のリークですが、これは私が作成したコンセプトのため、公式のデザインとは異なります。 pic.twitter.com/hU3Tm2kOZy- 結城 (@SPinfo_blog) October 11, 2022

Wann das tatsächlich der Fall sein wird, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nur vermuten. Das Oppo Find X5 Pro ist erst seit März auf dem Markt, es könnte also noch eine Weile dauern.

Schreiben von Oliver Haslam.