Das Oppo Reno 8 Pro x HBO's House of the Dragon Crossover ist da

(Pocket-lint) - Sondereditionen von Handys, die sich an der Popkultur orientieren, sind nichts Neues, aber ein Handy mit Drachen darauf hat etwas, das das Interesse weckt.

Genau das ist hier der Fall, denn Oppo hat ein House of the Dragon Limited Edition Set angekündigt, das ein individuelles Reno 8 Pro sowie einige Accessoires mit Drachenmotiven enthält. Die Art von Zubehör, die nur ein echter House of the Dragon-Fan zu schätzen weiß, versteht sich.

Dazu gehören ein goldener Telefonhalter mit Drachenemblem, ein SIM-Auswerfer, der wie ein Drache aussieht, und ein spezieller Targaryen-Schlüsselanhänger, denn warum nicht? Aber warte, es gibt noch mehr.

Oppo legt auch eine besondere Schriftrolle mit einer Botschaft von einem der Charaktere der Serie bei, während ein goldenes Drachenei die Sache abrundet.

Das Telefon selbst hat eine Hülle, die wie eine schuppige Drachenhaut aussehen soll, und auf der Rückseite befindet sich ein dreiköpfiges Drachensymbol.

Das Telefon ist, zumindest was das Innere betrifft, identisch mit dem, das wir bereits getestet haben. Das Original-Handy sah bereits großartig aus, obwohl wir festgestellt haben, dass es besonders rutschig war. Hoffentlich wird dieses Problem mit der neuen Drachenhaut behoben.

Das ist alles sehr schick, aber es gibt einen Haken: Es wird nur in Indien verkauft, und es gibt noch keine Informationen über den Preis oder ein konkretes Verfügbarkeitsfenster. Auf der Website von Oppo ist das Produkt zumindest aufgeführt.

Schreiben von Oliver Haslam.