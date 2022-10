Oppo Find N2 Specs Leck enthält einen Snapdragon 8+ Gen 1 Chip

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wir warten darauf, dass Oppo das neue Find N2 faltbar ankündigt, und jetzt haben wir vielleicht einen klareren Blick auf die Spezifikationen, die wir erwarten sollten, wenn es soweit ist.

Es wird erwartet, dass der Nachfolger des Oppo Find N später in diesem Jahr zusammen mit dem gemunkelten Oppo Flip Phone auf den Markt kommt. Aber was wird Oppo gegenüber dem ersten Modell ändern, und werden Sie es kaufen wollen? Das ist etwas, worauf ein neues Leck die Antwort geben könnte. Ein Weibo-Posting des Tippgebers Digital Chat Station enthüllt einige Details, angefangen mit dem Chip, den dieses Gerät verwenden wird.

Laut diesem Weibo-Leak können wir uns darauf freuen, dass Oppo einen Snapdragon 8+ Gen 1 in das Gerät einbaut und damit den Snapdragon 888-Prozessor, der im Vorgängermodell verwendet wurde, verbessert. Außerdem sollen wir einen 7,1-Zoll-LTPO-AMOLED-Faltbildschirm mit 120 Hz erwarten können, ähnlich wie beim ursprünglichen Find N.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Äußerlich ist eine Rückseite aus Kunstleder Teil des Designs, während die Software von ColorOS 13 auf Android 13 basiert. Der seitlich angebrachte Fingerabdruckscanner wird zurückkehren und seinen Platz als Teil der Einschalttaste einnehmen. Weitere wichtige Informationen sind die Farboptionen: Schwarz, Weiß und Grün sind verfügbar.

Die besten Black Friday & Cyber Monday US-Deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin-Uhren und mehr rabattiert von Maggie Tillman · 30 November 2021 Black Friday und Cyber Monday ist das meistverkaufte Event des Jahres und es sind noch einige Angebote verfügbar

Was die Verfügbarkeit angeht, weiß noch niemand so recht. Der Tippgeber sagt, dass das Find N2 bereits in der Produktion ist, was darauf hindeutet, dass eine Markteinführung nicht mehr allzu weit entfernt ist - aber wie die Verfügbarkeit außerhalb der chinesischen Grenzen aussehen wird, ist eine ganz andere Sache.

Schreiben von Oliver Haslam.