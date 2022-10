Das Oppo Reno 9 könnte gerade auf neuen Bildern durchgesickert sein

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Das Oppo Reno 9 ist noch nicht offiziell, aber das hält es nicht davon ab, das Geheimnis zu lüften, wenn die neu veröffentlichten Fotos das sind, was sie zu sein scheinen.

Wenn es nach der Gerüchteküche geht, kann man davon ausgehen, dass Oppo die Reno 9-Serie entweder im November oder im Dezember ankündigen wird, was bedeutet, dass wir nur noch wenige Wochen von einer Enthüllung entfernt sein könnten.

Wenn die Gerüchte stimmen, wird Oppo sowohl ein Standardmodell als auch die Versionen Reno 9 Pro und Reno 9 Pro Plus vorstellen, obwohl wir auf das große Event warten müssen, um es genau zu wissen. Aber vielleicht müssen wir nicht warten, um einen ersten Blick auf ein Gerät zu erhaschen.

Neue Bilder, die auf Weibo geteilt wurden, sehen so aus, als ob sie eines der Reno 9-Geräte vorzeitig geoutet haben könnten, obwohl es fairerweise zu sagen ist, dass es nicht allzu viele große Änderungen gibt, in die wir uns verbeißen können. Die Anordnung der rückwärtigen Kamera sieht ähnlich aus wie beim Reno 8 Pro, während eine zentrale Lochkamera für die Vorderseite zuständig ist. Darüber hinaus ist es nur eine Platte aus Glas und Metall von dem, was wir hier sehen können, und lässt uns mit wenig zu gehen auf.

Anderen Berichten zufolge soll das neue Telefon mit einem 4.500-mAh-Akku und einer wahnsinnig schnellen Ladefunktion ausgestattet sein, die Apples iPhone 14 im Vergleich dazu eher langweilig erscheinen lässt. Wenn das Reno 8 Pro ein Anhaltspunkt ist, könnte das kabelgebundene Aufladen mit 80 W an der Tagesordnung sein - oder sogar besser. Was die Rechenleistung angeht, so wird das Basismodell voraussichtlich einen Snapdragon 778G SoC verwenden, der jedoch für die leistungsstärkeren Varianten auf einen Chip der Dimensity-Serie aufgerüstet werden soll.

