Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Es gibt keinen Mangel an Geräten, die in der Mittelklasse erscheinen, von Geräten wie dem Nothing Phone (1) bis hin zum Pixel 6a - und jetzt erweitert Oppo sein eigenes Angebot in diesem Segment mit dem europäischen Start der Oppo Reno 8 Familie.

Es gibt drei Geräte: das Oppo Reno 8, das Reno 8 Pro und das Reno 8 Lite, was bedeutet, dass es eine ganze Reihe von Preispunkten und Spezifikationen zur Auswahl gibt.

-

Der Spitzenreiter ist das Oppo Reno 8 Pro mit einem 6,7-Zoll-Display mit 120 Hz, Dimensity 8100-Max-Power, 256 GB Speicherplatz und 80 W Ladeleistung für den 4500-mAh-Akku.

Oppo möchte sich jedoch auf die Kamera konzentrieren, mit einer verbesserten 32-Megapixel-Frontkamera, die den IMX709 verwendet, den Oppo nach eigenen Angaben zusammen mit Sony entwickelt hat. Dieser RGBW-Sensor soll leistungsfähiger sein als der des Find X5, was auf die intensive Nutzung der Frontkamera durch Käufer von Mittelklasse-Handys zurückzuführen ist.

Ja, es geht darum, das beste Selfie zu machen oder die besten Inhalte für das soziale Netzwerk zu erstellen, in dem Sie sich aufhalten.

Außerdem gibt es eine 50-Megapixel-Hauptkamera, die von Oppos MariSilicon X-Fotochip unterstützt wird, der ihre Leistung steigert, sowie eine 8-Megapixel-Ultrawide- und eine 2-Megapixel-Makrokamera.

Es ist die Woche der Heimsicherheit auf Pocket-lint von Britta O'Boyle · 8 August 2022 Diese Woche ist auf Pocket-lint die Woche der Haussicherheit. Hier ist, was Sie erwarten können.

Das Unibody-Design bietet Schutz durch Gorilla Glass 5 und die Schutzklasse IP54.

Das reguläre Reno 8 ist mit einem kleineren Display (6,43 Zoll) und einer leistungsschwächeren Dimensity 1300-Hardware eine Stufe kleiner. Dieses Modell verfügt über eine ähnliche Kameraausstattung wie das Pro, hat aber keinen MariSilicon X-Prozessor und ist daher nicht ganz so leistungsfähig bei der Fotografie.

Obwohl es ein kleineres Gerät ist, verfügt es über einen 4500-mAh-Akku mit 80-W-Ladestation, bietet immer noch IP54-Schutz und ist mit Gorilla Glass 5 ausgestattet - das klingt nach einem tollen Paket.

Das Oppo Reno 8 Lite ist noch kleiner und bietet immer noch ein 6,43-Zoll-Display, ist aber jetzt mit dem Snapdragon 695 SoC ausgestattet und bietet als einziges Modell eine SD-Karten-Speichererweiterung.

Das Display löst jedoch nur mit 60 Hz auf, während die Kamera-Ausstattung völlig anders ist, mit einem 64-Megapixel-Hauptsensor, begleitet von einer Tiefen- und einer Porträtkamera, während es eine 16-Megapixel-Frontkamera gibt.

Es hat auch einen großen Akku mit 4500 mAh, aber nur mit 33 W Ladeleistung.

Wir erwarten, dass alle diese Geräte mit Android 12 und ColorOS 12.1 auf den Markt kommen: Wir erwarten auch nur zwei Android OS-Updates und Sicherheitsupdates für drei Jahre.

Das Oppo Reno 8 Pro wird £599 kosten, während das Reno 8 für £419 zu haben sein wird. Das Oppo Reno 8 Lite wird zu einem Preis von 319 Euro angeboten.

Schreiben von Chris Hall.