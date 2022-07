Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Oppo arbeitet angeblich an einem neuen faltbaren Telefon, aber im Gegensatz zu seinem ersten faltbaren Gerät im Stil eines Buches - dem Oppo Find N - soll es sich hierbei um ein Klappgerät handeln, ähnlich dem Samsung Galaxy Z Flip 3 oder dem Huawei P50 Pocket.

Die Gerüchte über das Produkt sind relativ neu, was bedeutet, dass wir noch nicht viel darüber gehört haben, aber es scheint, dass sich die Gerüchte verdichten, was darauf hindeutet, dass das Produkt durchaus in Arbeit sein könnte.

Codename 'Dragonfly'

Kein Verkaufsname bekannt

Bisher wird das Klapphandy (oder Clamshell) von Oppo nur als solches bezeichnet. Wir wissen nicht, wie es heißen wird, aber es wurde gemunkelt, dass Oppo mit dem Codenamen "Dragonfly" für das gerüchteweise faltbare Gerät arbeitet.

Dieser Codename tauchte zuerst in einem Gerücht von Digital Chat Station(via ITHome) auf, einem häufigen Tippgeber auf Weibo.

Wenn es sich - wie das Find N im Buchformat - um das Flaggschiff handelt, das wir gelesen haben, würde es Sinn machen, es unter dem Markennamen "Find" zu vertreiben.

Billiger als die Konkurrenz

Rund 5.000 Yuan in China - $1060 in westlichen Märkten

Mögliche Markteinführung im Sommer 2022

Wie das Find N bei seiner Markteinführung soll auch das Flip-Phone günstiger sein als seine Konkurrenten. Einem Gerücht zufolge, das von der Digital Chat Station(via Notebookcheck) veröffentlicht wurde, soll das Handy in China für rund 5.000 Yuan auf den Markt kommen, was etwa 750 Dollar oder 620 Euro entspricht. Ein früheres Gerücht deutet jedoch darauf hin, dass es weltweit zu einem Preis von etwa $1060/£880 auf den Markt kommen wird.

Die ersten Gerüchte deuteten darauf hin, dass Oppo das Telefon irgendwann in diesem Sommer auf den Markt bringen würde, aber wir haben noch keine physischen Leaks oder Renderings des Geräts gesehen, was entweder darauf hindeutet, dass das Telefon noch ziemlich weit von der Markteinführung entfernt ist oder dass Oppo gute Arbeit leistet, es geheim zu halten. Es wurde jedoch behauptet, dass dieses Telefon - zusammen mit dem Nachfolger des Find N - die nächsten Telefone des Unternehmens sein werden.

Klapphandy im Clamshell-Stil

Internes 120Hz-Display

Zwar gibt es noch keine durchgesickerten Bilder oder Renderings, aber es wird gemunkelt, dass es sich um ein Klapphandy im Stil des Moto Razr, Huawei P50 Pocket und Galaxy Z Flip 3 handelt. Das bedeutet, dass es über einen schmalen, flexiblen Bildschirm verfügen wird, der sich zu einer handtellergroßen Muschelform zusammenklappen lässt.

Wir gehen davon aus, dass es die Hauptkameras und ein kleineres sekundäres Display auf der Vorderseite haben wird, aber die genaue Form ist noch unklar. Sollte es jedoch Teil der Find-Serie sein, würden wir erwarten, dass die Kameraeinheit das nahtlose, ansteigende Design des Find N aufweist.

Es wurden noch keine genauen Spezifikationen des internen Displays in Bezug auf Größe und Auflösung bekannt gegeben, aber es wurde behauptet, dass es eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz haben wird, genau wie die meisten modernen Flaggschiff-Handys. Das sollte ein flüssiges und reaktionsschnelles Erlebnis bedeuten.

Dieses Detail stammt aus demselben Bericht, in dem der Codename Dragonfly" zum ersten Mal erwähnt wurde, und in dem behauptet wird, dass das Klapphandy besonders dünn und leicht sein soll und eine neue Scharnierstruktur für den Klappmechanismus verwendet wird.

Snapdragon 8+ Gen 1?

Schnelles Laden?

Über die genauen Hardware-Spezifikationen ist noch nicht viel bekannt. Wenn es sich, wie gemunkelt wird, um ein Flaggschiff-Handy handelt, ist es wahrscheinlich, dass es mit einer der leistungsstärkeren Smartphone-Plattformen von Qualcomm ausgestattet sein wird. Das könnte der Snapdragon 8+ Gen 1 oder 8 Gen 1 sein. Es kann aber auch sein, dass Oppo sich für etwas weniger Leistungsstarkes entscheidet, um den gewünschten niedrigeren Preis zu erzielen.

Eine Sache, der wir uns relativ sicher sein können, ist, dass es eine Form des SuperVOOC-Schnellladens haben wird. Fast alle aktuellen High-End-Telefone von Oppo verfügen über irgendeine Form des Schnellladens und bieten 65W, 80W oder sogar eine noch leistungsstärkere Version bei den meisten neueren Taschenmodellen. Das Find X5 Pro verfügt beispielsweise über eine 80-Watt-Schnellladefunktion.

Wir werden diesen Artikel weiter aktualisieren, sobald neue Informationen über das Dragonfly auftauchen. Hier ist, was bisher passiert ist:

Das Dragonfly" soll noch in diesem Jahr zusammen mit dem Oppo Find N2 auf den Markt kommen, wie Digital Chat Station berichtet und von IT Home aufgegriffen wurde.

Ein Gerücht besagt, dass Oppo im Jahr 2022 sowohl das nächste Find N als auch ein neues Klapphandy auf den Markt bringen wird.

Eine der früheren Erwähnungen des faltbaren Handys behauptet, dass es rund 1000 Dollar kosten könnte .

