Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Oppo könnte sich darauf vorbereiten, sich in die Riege von Apple und Google einzureihen, indem es seine eigenen maßgeschneiderten Chipsätze für seine Smartphones herstellt und so die Möglichkeit hat, Systeme zu bauen, die genau so funktionieren, wie es benötigt wird.

Das Find X5 ist das erste Gerät, in dem Oppo einen eigenen Bildverarbeitungschip verbaut hat. Das ist zwar weniger ambitioniert als ein komplettes System auf einem Chip (SoC), aber dennoch ein großer Schritt nach vorn.

Schon seit einiger Zeit gibt es Gerüchte, dass Oppo den nächsten großen Schritt wagen und SoCs für seine Geräte herstellen würde, und ein neuer Bericht von IT Home aus China deutet erneut darauf hin.

Der Bericht besagt, dass Oppo an einem Anwendungsprozessor arbeitet, der auf dem 6nm-Prozess basiert, also ziemlich aktuell ist, und möglicherweise im Jahr 2023 in die Produktion gehen kann. Dieser könnte 2024 auf einen 4nm-Prozess ausgedünnt werden, heißt es.

Natürlich ist zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig unklar, was das SoC können wird und wie es funktionieren wird. Wir würden nicht erwarten, dass Oppo in nächster Zeit irgendetwas dazu sagen wird, selbst wenn der Bericht völlig korrekt ist, da das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt noch leicht ausweichen und andere Pläne verfolgen könnte.

Wenn Oppo jedoch an einem eigenen SoC arbeitet, ist das ein weiterer Beweis dafür, dass die Herstellung von eigenem Silizium auf dem Smartphone-Markt mehr und mehr zu einem erstrebenswerten Ziel wird.

Schreiben von Max Freeman-Mills.