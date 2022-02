Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Oppo hat seine Flaggschiff-Smartphone-Reihe für das Jahr enthüllt, und – wie erwartet – führt das Find X5 Pro die Reihe an, gefolgt von den regulären X5 und X5 Lite.

Natürlich wurde dem X5 Pro beim Start die meiste Aufmerksamkeit geschenkt. Es soll dieses Jahr eines der besten Premium-Telefone auf dem Markt sein.

Die Rückseite ist ein Blatt aus dem Buch des Vorgängers und besteht aus einem einzigen Stück Material, das sich nahtlos zu diesem ungewöhnlich geformten Kameragehäuse krümmt, und das Gehäuse ist IP68 -zertifiziert gegen das Eindringen von Wasser und Staub.

Dieses Mal hat Oppo Glas zugunsten der viel haltbareren und kratzfesteren Keramik aufgegeben. Es ist ein luxuriöses Material, das laut Oppo 168 Stunden Produktionszeit in Anspruch nimmt.

Diese 3 Hüllen halten Ihr iPhone 13 schlank, geschützt und sehen fantastisch aus von Pocket-lint International Promotion · 25 Oktober 2021 Sie können alle Arten von Stilen und Schutzstufen von Pitakas Hüllen erhalten.

Was dieses ungewöhnliche Kamerabuckel-Design betrifft, sagt Oppo, dass es das Quadrat in diese Form geändert hat, um es einfacher zu machen, das Berühren eines der Kameraobjektive zu vermeiden.

Wo der Zeigefinger im Hochformat natürlich sitzt, ist angeblich das abgewinkelte Element des Buckels, obwohl dies ganz auf die individuelle Fingergröße und darauf, ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind, ankommt.

Bei den Kameras selbst sind die beiden Hauptkameras wieder dieselben. Sowohl der Haupt- als auch der Ultrawide-Sensor haben 50 Megapixel, wobei das Teleobjektiv 13 Megapixel hat.

Es geht jedoch nicht nur um Sensoren und Pixelanzahl. Oppo hat das Gehirn im Telefon, das die Bilder verarbeitet, aufgerüstet und eine eigene Neural Processing Unit speziell für die Verarbeitung von Fotos und Videos entwickelt. Es heißt MariSilicon X.

In Kombination mit den Kameras ermöglicht es 4K-Ultra-Nacht-Videoaufnahmen sowie viel sattere Farben, weniger Rauschen und ein viel höheres Kontrastverhältnis als das, was Handys von Mitbewerbern bieten. Tatsächlich sagt Oppo, dass Sie Videos mit nur 5 Lux aufnehmen können und trotzdem ein detailliertes, lebendiges Bild erhalten.

Die Hauptkamera verfügt außerdem über eine 5-Achsen-Stabilisierung, die aus einer 3-Achsen-Sensorverschiebung und einem 2-Achsen-OIS im Objektiv besteht, um Ihre Aufnahmen super stabil zu halten.

Und wie wir bereits im Vorfeld der Markteinführung gehört haben, hat Oppo eine Partnerschaft mit Hasselblad unterzeichnet, um dessen Expertise in der Farb- und Szenenverarbeitung zu nutzen. Diese Partnerschaft bedeutete - genau wie bei Oppo - auch die Einführung einer neuen Kamera-App-Oberfläche mit orangefarbenem Auslöser, speziellem Auslöserton und X-Pan-Ultrawide-Ratio-Modus.

Wie beim Find X3 Pro verfügt das Find X5 Pro über das „Full Path“-Bildgebungssystem, was bedeutet, dass sowohl die Kamera als auch das Display 10-Bit-fähig sind und über eine Milliarde Farben abdecken.

Das 6,7-Zoll-Display selbst ist ebenfalls erstklassig, mit QHD+-Auflösung, adaptiven Bildwiederholfrequenzen von 120 Hz, HDR10+-Unterstützung und 1300 nits Spitzenhelligkeit.

Das Interessante an der adaptiven Bildwiederholfrequenz auf diesem Display ist jedoch, dass es zwei unterschiedliche Bildwiederholfrequenzen haben kann, die auf zwei Hälften des Bildschirms aufgeteilt sind. Sie könnten also in der oberen Hälfte ein Video im geteilten Bildschirm mit einem statischen Twitter-Feed oder einer anderen statischen App in der unteren Hälfte ansehen, und jede Hälfte des Bildschirms passt sich an die erforderlichen Aktualisierungsraten an. Es ist ziemlich clever.

Zu den weiteren Hardwarespezifikationen gehören der Snapdragon 8 Gen 1-Prozessor im Inneren, 12 GB RAM, 256 GB Speicher und ein kräftiger 5000-mAh-Akku. Im klassischen Oppo-Stil erzählt diese Batteriespezifikation jedoch nur einen kleinen Teil der Geschichte.

Mit dem mitgelieferten 80-W-SuperVOOC-Netzteil kann es sehr schnell aufgeladen werden. Damit können Sie in nur 12 Minuten eine 50-Prozent-Ladung von leer erhalten. Noch wichtiger ist jedoch, dass Oppo die Akkukonstruktion verbessert hat, um sie länger haltbar zu machen. Außerdem können Sie es mit 50 W AirVOOC auch schnell mit einem kabellosen Ladegerät aufladen (wenn Sie das proprietäre von Oppo haben).

Dieser neue Akku kann dank der neuen Konstruktion und der intelligenten Ladetechnologien, die sicherstellen, dass er nicht zu schnell lädt oder zu heiß wird, bis zu 1600 Ladezyklen halten. Der Branchendurchschnitt liegt bei etwa 800. Das könnte bedeuten, dass dieser Telefonakku Ihnen 4-5 Jahre lang gute Dienste leisten kann.

Find X5 Pro war, wie bereits erwähnt, nicht der einzige, der auf den Markt kam, es hat auch zwei Geschwister: das Find X5 und das X5 Lite. Ersteres ist dem Find X5 Pro zumindest vom Design her sehr ähnlich.

Spec weise ist es anders. Es besteht aus Glas und nicht aus Keramik, hat die Wasser-/Staubschutzklasse IP54 und ein kleineres 6,5-Zoll-FullHD+-Display anstelle von 6,7-Zoll-QuadHD+. Es hat immer noch 120 Hz und unterstützt 10-Bit-Farbe.

Intern führt der ältere Snapdragon 888 die Show aus und schließt sich einem 4800-mAh-Akku an, der – wiederum – das 80-W-SuperVOOC-Schnellladen unterstützt. Das Kamerasystem ist jedoch dasselbe, mit zwei 50-Megapixel-Kameras neben einem Teleobjektiv und angetrieben von der MariSilicon X NPU/ISP.

Das X5 Lite ist im Wesentlichen ein überarbeitetes Realme / OnePlus Nord CE 2. Es ist ein MediaTek Dimensity 900-Telefon mit einem 6,43-Zoll-FullHD + -AMOLED-Display mit 90 Hz und 6,43 Zoll.

Es verfügt über einen 4500-mAh-Akku, eine 65-W-SuperVOOC-Aufladung und ein Dreifachkamerasystem auf der Rückseite mit einem 64-Megapixel-Hauptkamerasystem sowie einem 8-Megapixel-Ultrawide- und einem 2-Megapixel-Makro.

Oppo Find X5 Pro wird in Großbritannien für 1.049 £ erhältlich sein und am 24. März auf den Markt kommen. Am selben Tag werden seine Geschwister hinzukommen, wobei der Find X5 749 £ und der X5 Lite 419 £ kosten wird.

Schreiben von Cam Bunton.