Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Smartphones der Oppo Find X5-Serie werden am 24. März im Rahmen einer Online-Streaming-Veranstaltung vollständig vorgestellt. Wenn Sie es jedoch vorher aus so ziemlich jedem Blickwinkel sehen möchten, ist online ein großes Leck an Bildern und Videos aufgetaucht.

Um fair zu sein, Oppo selbst hat offizielle Bilder seiner bevorstehenden Find X5, Find X5 Pro und Find X5 Lite per Tropf gefüttert – es hält sich nicht besonders bedeckt über sie.

Aber die zahlreichen zusätzlichen Bilder und das offiziell aussehende Video, das vom Online-Tipster Evan Blass gepostet wurde, enthüllen viel mehr, als wir bisher gesehen haben.

Leider erlaubt Blass das Einbetten seiner Tweets nicht mehr, aber Sie können sich das Video hier ansehen . Scrollen Sie einfach durch die Bilder unten.

Oppo

Bisher bestätigte Details sind ein einzigartiger Kamerabuckel auf der Rückseite der Modelle X5 und X5 Pro, die jeweils auch über Hasselblad-Technologien verfügen. Sie laufen auch auf dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 -Prozessor und verfügen über den proprietären MariSilicon X-Bildprozessor von Oppo für die Fotografie.

Frühere Gerüchte deuten darauf hin, dass das Find X5 Pro mit einem 6,7-Zoll-AMOLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und einer Auflösung von 3216 x 1440 Pixel ausgestattet ist. Das Standard-Find X5 wird ein 6,55-Zoll-Display haben, ebenfalls 120 Hz, aber 2400 x 1440. Und das Find X5 Lite wird ein 6,43-Zoll-Display haben, ebenfalls mit einer Auflösung von 2400 x 1440, aber die Bildwiederholfrequenz wird auf 90 Hz gesenkt.

Wir werden höchstwahrscheinlich vor der vollständigen Einführung im März mehr über jedes Mobilteil erfahren. Schauen Sie sich in der Zwischenzeit hier unsere Gerüchtezusammenfassung an .

Schreiben von Rik Henderson.