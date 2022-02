Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Oppo wird voraussichtlich bald seine Find X5-Reihe von Flaggschiff-Smartphones vorstellen, wobei Gerüchten zufolge drei Geräte erscheinen werden: das Find X5 Lite, das Find X5 und das Find X5 Pro.

Wir decken alle Gerüchte und Lecks rund um die Geräte in diesem Feature ab, um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, was Sie erwarten können. Sie haben vielleicht gehört, dass sie in früheren Gerüchten als Find X4 bezeichnet wurden, obwohl die Nummer vier in China als unglücklich gilt, weshalb die Geräte voraussichtlich als Find X5-Serie bezeichnet werden.

24. Februar 2022

Etwa 1100 £ für das Pro-Modell?

Oppo wird am 24. Februar 2022 um 11 Uhr GMT eine Veranstaltung zur Enthüllung der Find X5-Serie abhalten. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Bemühungen des Unternehmens im Rahmen des Mobile World Congress statt, die vor der Messe stattfinden, und es wird einen öffentlichen Live-Stream geben, damit Sie das Drama verfolgen können.

Es gibt noch kein Wort darüber, wann die Telefone erhältlich sein werden, aber da die Veranstaltung bald stattfindet, sollte es nicht allzu lange dauern, bis wir es wissen.

Das Oppo Find X3 Pro kostet in Großbritannien 1099 £. Wir erwarten, dass die Find X5 Pro-Serie in einem ähnlichen Bereich an der Spitze steht, wobei das Find X5 Lite wahrscheinlich zwischen 300 und 400 £ kosten wird und das Find X5 dazwischen liegt.

WinFuture/@rquandt

X5 Pro/X5: Glasrückseite, Metallrahmen, einzigartiges Kameragehäuse, gebogener Bildschirm

X5 Lite: Standard-Kameragehäuse, Flachbildschirm

Wir haben eine ausgezeichnete Vorstellung davon, was wir in Bezug auf das Design von der Oppo Find X5-Serie erwarten können, nicht nur dank durchgesickerter Renderings, sondern Oppo selbst hat auch einige offizielle Teaser-Bilder der Rückseite eines der Geräte vor dem getwittert Bekanntmachung.

Basierend auf den Lecks und den offiziellen Bildern werden das Oppo Find X5 und das Find X5 Pro ein interessant aussehendes Rückkameragehäuse in der oberen linken Ecke aufweisen. Anstelle eines standardmäßigen quadratischen Gehäuses haben die beiden ein abgewinkeltes Gehäuse an der Unterseite, was für ein anderes Aussehen sorgt. Es gibt zwei große Objektive, gekoppelt mit einem kleineren Objektiv und einem Blitz.

Das Oppo Find X5 Lite hingegen scheint ein standardmäßigeres rechteckiges Kameragehäuse mit zwei großen Objektiven und einem kleineren Objektiv zu haben. Alle drei Geräte scheinen oben links auf ihrem Display eine Lochkamera zu haben, obwohl das Find X5 Lite ein flaches Display ist, haben das Find X5 und das Find X5 Pro beide aufgrund der Lecks gekrümmte Kanten.

Die offiziellen Teaser-Bilder von Oppo und die durchgesickerten Bilder zeigen auch, dass das Find X5 Pro und das Find X5 Hasselblad- und Oppo-Logos auf der Rückseite haben werden. Auf den offiziellen Bildern wird auch ein Premium-Metallrahmen sowie eine Glasrückseite gezeigt, und es wird eine weiße und schwarze Farboption gezeigt.

X5 Pro: 6,7 Zoll, AMOLED, LTPO, 3216 x 1440, 10 Bit, HDR, 120 Hz

X5: 6,55 Zoll, 2400 x 1080, 10 Bit, HDR, 120 Hz

X5 Lite: 6,43 Zoll, 2400 x 1080, 8 Bit, 90 Hz

Beginnend mit dem Oppo Find X5 Pro wird ein 6,7-Zoll-Display mit AMOLED-Bildschirm und LTPO-Technologie erwartet. Es wird erwartet, dass es eine Spitzenaktualisierungsrate von 120 Hz bietet und wie das Oppo Find X3 Pro ein 10-Bit-Display mit einer Auflösung von 3216 x 1440 Pixeln sein soll.

Das Oppo Find X5 soll unterdessen mit einem 6,55-Zoll-Display mit einer Auflösung von 2400 x 1080 Pixel ausgestattet sein. Es wird auch erwartet, dass es eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz aufweist und 10-Bit-Farbtiefe und Unterstützung für HDR bietet. Sowohl das Oppo Find X5 Pro als auch das Oppo Find X5 sollen Displays aus gebogenem Glas haben.

Es wird angenommen, dass das Oppo Find X5 Lite mit einem 6,43-Zoll-Display mit der gleichen Auflösung wie das Find X5 bei 2400 x 1080 geliefert wird. Es soll eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hz und 8-Bit-Farbe bieten, und die Lecks erwähnen es nicht HDR-Unterstützung für dieses Modell auch nicht.

X5 Pro: Qualcomm SD8 Gen 1, 12 GB RAM, 256 GB Speicher, 5000 mAh, 80 W Aufladung

X5: Qualcomm SD888, 8 GB RAM, 256 GB Speicher, 4800 mAh, 80 W Aufladung

X5 Lite: MediaTek Dimensity 900, 8 GB RAM, 256 GB, 4500 mAh, 65 W Aufladung

Oppo hat bestätigt, dass das Find X5 Pro auf dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-Prozessor laufen wird, und es gibt Gerüchte, dass dieser Chipsatz von bis zu 12 GB RAM und 256 GB Speicher unterstützt wird.

Das Oppo Find X5 läuft angeblich auf dem Qualcomm Snapdragon 888-Chipsatz und nicht auf der 8-Gen-1-CPU, und es sollen bis zu 8 GB RAM und 256 GB Speicher an Bord sein.

Das Oppo Find X5 Lite soll auf dem MediaTek Dimensity 900-Chipsatz laufen – den das OnePlus Nord CE 2 nachweislich verwendet – und es wird angenommen, dass es auch 8 GB RAM und bis zu 256 GB Speicher bieten wird.

In Bezug auf die Akkukapazität soll das Oppo Find X5 Pro mit einem 5000-mAh-Akku und Unterstützung für die 80-W-Blitzladetechnologie von Oppo ausgestattet sein. Das Oppo Find X5 wird anscheinend auch die Schnellladetechnologie unterstützen, obwohl es einen 4800-mAh-Akku hat. Es wird behauptet, dass das Find X5 Lite über einen 4500-mAh-Akku und Unterstützung für 65-W-Schnellladung verfügen wird.

X5 Pro/X5: Dreifach hinten (50 MP Haupt, 50 MP Ultraweitwinkel, 13 MP Tele), 32 MP vorne

X5 Lite: Dreifach hinten (64 MP Haupt-, 8 MP Ultraweitwinkel, 2 MP Makro), 32 MP Vorderseite

Basierend auf den offiziellen Bildern, die von Oppo veröffentlicht wurden, sowie auf Leaks geht das Unternehmen eine Partnerschaft mit Hasselblad ein, wodurch die Grenzen zwischen OnePlus und Oppo weiter verwischt werden.

Sowohl das Oppo Find X5 Pro als auch das Find X5 werden voraussichtlich von der Partnerschaft profitieren, wobei die neue neuronale Bildverarbeitungseinheit MariSilicon von Oppo voraussichtlich für die KI-Bildverarbeitung verwendet wird, während Hasselblad wahrscheinlich für den Aspekt der Farbabstimmung verwendet wird.

Gerüchte besagen, dass das Oppo Find X5 Pro und das Oppo Find X5 über zwei 50-Megapixel-IMX766-Sony-Sensoren verfügen werden, einen als Hauptkamera und einen als Ultra-Wide-Kamera mit optischer Bildstabilisierung. Es wird auch erwartet, dass es ein 13-Megapixel-Teleobjektiv gibt. Bei beiden Modellen wird ein 32-Megapixel-Frontsensor erwartet.

Das Oppo Find X5 Lite soll über eine dreifache Rückfahrkamera verfügen, die aus einer 64-Megapixel-Hauptkamera, einer 8-Megapixel-Ultra-Wide-Kamera und einem 2-Megapixel-Makro besteht. Gerüchten zufolge wird die Frontkamera wieder 32 Megapixel groß sein.

Hier ist alles, was wir bisher über das Oppo Find X5 Lite, Find X5 und Find X5 Pro gehört haben.

Oppo hat einige offizielle Bilder der Rückseite einer seiner kommenden Find X5-Serien getwittert, die eine Hassleblad-Partnerschaft enthüllen und das einzigartige Kameragehäuse auf der Rückseite weiter bestätigen.

Dies ist die reibungslose, dynamische und anmutige #OPPOFindX5Series .

Sehen Sie es am 24. Februar in Aktion. – OPPO (@oppo) 17. Februar 2022

Oppo bestätigte, dass es seine Find X5-Serie am 24. Februar vor dem Mobile World Congress auf den Markt bringen wird.

Winfuture veröffentlichte Renderings von Find X5 und Find X5 Lite nach Renderings von Find X5 Pro.

Winfuture hat eine Reihe von Renderings des Oppo Find X5 Pro zusammen mit einer Spezifikationsliste veröffentlicht.

WinFuture/@rquandt

Die Smartphones der Oppo Find X5-Serie werden Berichten zufolge Ende Februar in China auf den Markt kommen.

Tipster Digital Chat Station und Abhishek Yadav enthüllten die angeblichen Spezifikationen für das Find X5 Pro auf Twitter.

OnLeaks hat in Zusammenarbeit mit Prepp.in Renderings des kommenden Oppo Find X5 veröffentlicht.

Oppo gab bekannt, dass es der erste Telefonhersteller sein wird, der das MediaTek Dimensity 9000 in seinem Find X-Gerät der nächsten Generation im Jahr 2022 einsetzen wird.

Oppo bestätigte , dass sein nächstes Flaggschiff-Telefon mit dem Snapdragon 8 Gen 1-Prozessor ausgestattet sein wird.

Oppo kündigte eine Reihe neuer Kameraentwicklungen an, die in Zukunft in Smartphones eingeführt werden, darunter ein verbesserter Periskop-Zoom und eine Sensor-Shift-Technologie zur Stabilisierung.

Schreiben von Britta O'Boyle.