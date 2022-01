Berichten zufolge folgt Oppo Find N mit einem faltbaren Flip-Phone

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Berichten zufolge wird Oppo mit einem neuen Gerät seiner Find-Serie in den Markt für faltbare Flip- Phones einsteigen, um es mit dem Samsung Galaxy Z Flip 3 und dem Huawei P50 Pocket aufzunehmen.

Nachdem der Hersteller bereits sein erstes faltbares Gerät, das Oppo Find N , auf den Markt gebracht hat, will der Hersteller angeblich eine Alternative mit Clamshell-Design anbieten.

Der Online-Tippgeber Mukul Sharma ( @stufflistings auf Twitter) sagte gegenüber 91Mobiles, dass das Mobilteil zu einem erschwinglicheren Preis als die Konkurrenz angeboten werden soll.

Er enthüllte auch, dass es wahrscheinlich später in diesem Jahr in die Regale kommen wird, also irgendwann zwischen Juli und September.

Zusätzlich zu dem potenziellen Flip-Style-Gerät behauptet 91Mobiles, dass Oppo an einem weiteren faltbaren Telefon arbeitet. Es könnte sehr gut das Oppo Find N 2 sein, was Sinn machen würde.

Das erste Find N wurde im Dezember letzten Jahres auf den Markt gebracht, daher wird dieses Gerät der zweiten Generation wahrscheinlich einem ähnlichen Startmuster folgen und auch diesmal vorweihnachtlich erscheinen.

Oppo entwickelt seit langem verschiedene Formfaktoren mit biegsamen OLED-Panels, darunter ein rollbares Konzeptgerät, das im Juli 2021 gezeigt wurde. Das Oppo X 2021 verfügt über einen Bildschirm, der sich von einer normalen Smartphone-Form erstreckt und das Mobilteil effektiv verbreitert, anstatt sich zu entfalten.

Dies wurde jedoch noch nicht in einer Verbraucherversion verwendet.

Schreiben von Rik Henderson.