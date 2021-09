Oppo arbeitet an einem klassischen, von Kodak inspirierten Find X3 Pro?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ein kürzlich veröffentlichtes Leck behauptet, Oppo arbeite an einer neuen Version seines Flaggschiff-Telefons oder - genauer gesagt - es klingt so, als würde Oppo eine Sonderausgabe des Find X3 Pro herstellen .

Während in vielen Berichten spekuliert wurde, dass Oppo und Kodak an einem Telefon zusammenarbeiten, sieht es im ursprünglichen Beitrag nicht so aus.

Digital Chat Station – ein regelmäßiger Leaker auf Weibo – sagt, dass eine neue Version eines Oppo-Flaggschiffs kommt, mit einem Design, das einer klassischen Kodak-Kamera Tribut zollt.

Mit Google Translate ins Englische übersetzt, heißt es: "Die neue Version des Green Factory Flaggschiffs kommt. Das Design zollt Kodak Tribut, mit einem kleinen Hinweis mit dem Bild. Andere Bilder sind immer noch klassisch 50 MP IMX766 Dual-Hauptkamera + 13 MP 2x Tele + 3MP Mikroskop."

Der Name des Telefons ist nicht richtig übersetzt, aber wenn man sich die Liste der Sensoren am Ende des Beitrags ansieht, ist es identisch mit dem Find X3 Pro.

Das deutet darauf hin, dass das Gerücht besagt, dass Oppo ein Find X3 Pro mit einem anderen Design herstellt. Das wäre sicherlich sinnvoller, als Oppo mit einem längst verstorbenen Kameraunternehmen an der eigentlichen Hardware in seinem Telefon zu arbeiten.

Es könnte ein ähnlicher Ansatz sein, wie wir Markenbindungen zuvor gesehen haben, wie Oppos Lamborghini- und Barcelona-Edition- Telefone, OnePlus McLaren F1- , JCC- oder Star Wars-Telefone und Realmes neueste Master Edition-Modelle .

Oftmals sind diese Sondereditionen limitiert oder nur in ausgewählten Märkten erhältlich. Wenn dieses Gerücht wahr ist, könnte dies hier ähnlich sein.

Das ist natürlich der Knackpunkt. Bis es offiziell angekündigt wird, ist es nur ein Gerücht, also machen Sie sich vielleicht noch keine Hoffnungen.