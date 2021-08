Oppo wird am 7. September die Reno 6-Serie auf den Markt bringen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Oppo hat angekündigt, dass es am 7. September seine nächste Iteration der Geräte der Reno-Serie vorstellen wird, und wie bei anderen Reno-Geräten in der Vergangenheit scheinen die Markteinführungsmärkte etwas begrenzt zu sein.

Die Telefonserie umfasst das Reno 6 5G, Reno 6 Pro 5G und Reno Z 5G und wird in den MEA-Märkten (Naher Osten und Afrika) eingeführt, was bedeutet, dass es unwahrscheinlich ist, dass sie in Europa oder Großbritannien erhältlich sein werden diesmal aus.

Wie Sie bereits an der Namensgebung erkennen können, werden alle drei Telefone mit 5G ausgestattet sein und - wenn frühere Reno-Reihen ein Indikator sind - das Z-Modell wird das billigste sein, gefolgt vom regulären Reno 6 und dann dem teureren Pro Modell.

Ein Grund, warum sie anscheinend nicht in Europa auf den Markt kommen, könnte an Ähnlichkeiten mit den Modellen der Find X-Serie liegen. In Bezug auf Design und Spezifikationen gab es in der Vergangenheit auffallende Ähnlichkeiten zwischen den Telefonen der Find X- und der Reno-Serie, und dieses Jahr scheint dasselbe wieder zu passieren.

Nach dem, was das Unternehmen über den Reno 6 Pro gezeigt hat, scheint es sich im Wesentlichen um eine optimierte Version des Find X3 Neo zu handeln . Dazu gehört das Design und die Ausstattung mit dem gleichen 65-W-Schnellladen. Zu den weiteren Funktionen gehörten Bokeh-Effekte in Porträtvideos und eine AI-Beleuchtungsfunktion in Videos.

Die Reno 6-Familie wird am 7. September auf den Markt kommen, und dann werden wir alle Vor- und Nachteile der Produkte erfahren.