Die zukünftigen Telefonkameras von Oppo werden 5-Achsen-OIS und unglaubliche optische Zoomfunktionen verwenden

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Oppo hat eine Reihe neuer Kameraentwicklungen angekündigt, die wir in Zukunft in Smartphones sehen werden, und sollten dazu beitragen, dass Oppo seine Position als einer der Marktführer in diesem Bereich behaupten kann.

Zwei wichtige Entwicklungen, die während seiner Future Imaging-Veranstaltung erwähnt wurden, umfassen einen verbesserten Periskop-Zoom und eine Sensor-Shift-Technologie zur Stabilisierung.

Die ersten davon werden Oppo-Telefone sehen, die mit einem Periskop-Zoom ausgestattet sind, der einen kontinuierlichen optischen Zoom zwischen Brennweiten von 85-200 mm bieten kann. Unter der Annahme, dass die 1x-Zoomeinstellung der Hauptkamera auf etwa 26 mm eingestellt ist, würde dies einen optischen Zoom zwischen 3,3x und 7,7x bedeuten.

Wir haben zwar schon viele Telefone gesehen, die zwei "optische Zoom" -Brennweiten bieten, aber es gibt nicht viele, die dies mit einer einzigen Kamera erreichen. Stattdessen sehen wir normalerweise eine dedizierte 2x- oder 3,3x-Kamera und ein weiteres Objektiv mit 5x- oder 10x-Zoom.

Mit der kontinuierlichen Zoomtechnologie von Oppo können wir mit derselben Kamera reibungslos zwischen diesen beiden optischen Zoomstufen zoomen. Eine Technologie namens "Tunnel Magnetoresistance Sensor" (TMR) ermöglicht eine reibungslose Bewegung der Linsen innerhalb des Periskop-Kameramodells.

Darüber hinaus entwickelt Oppo ein sogenanntes "5-Achsen-OIS" -System für seine Hauptkameras, das ähnlich wie beim iPhone 12 Pro Max Sensor-Shift-Technologie verwendet.

Betrachten Sie dies als eine Telefonversion der In-Body-Stabilisierung, die von vielen modernen dedizierten Kameras verwendet wird. Mit kugelgelagerten Motoren kann sich der Sensor selbst horizontal, vertikal und rollen und arbeitet in Verbindung mit einem KI-Algorithmus, um jede Bewegung zu kompensieren. Dies bedeutet, dass Aufnahmen bei schwachem Licht und im Nachtmodus schärfer sind und weniger verwackelt werden.

Oppo sagt, dass seine OIS-Technologie ab dem ersten Quartal 2022 in Smartphones verfügbar sein wird, was darauf hindeutet, dass wir sie wahrscheinlich im Nachfolger des Find X3 Pro von 2021 sehen werden.

Eine weitere von Oppo angekündigte Technologie ist ein eigener Kamerasensor. Der neue RGBW-Sensor (Rot, Grün, Blau, Weiß) soll mehr Licht einfangen und das Rauschen reduzieren. Es verwendet eine beliebte 4-in-1-Pixel-Binning-Methode, um genauere Farben, Details und Licht zu erfassen, sowie einige ausgefallene Algorithmen, um Haut, Texturen und Kontrast zu verbessern.

Mit all dem und der zuvor angekündigten Under-Display-Kamera , die gezeigt wird, ist Oppo eindeutig daran interessiert, sich an der Spitze des mobilen Kameraspiels zu präsentieren.

Der Beweis für den Pudding liegt natürlich – wie immer – im Essen. Das bedeutet, dass wir warten müssen, bis etwas davon zu einem offiziell eingeführten Produkt wird, bevor wir sehen können, ob etwas davon so aufregend ist, wie Oppo es erscheinen lässt.

Wie bereits erwähnt, wird die neue OIS-Technologie Anfang nächsten Jahres ein Telefon sein, während der neue RGBW-Sensor ab Ende 2021 in einem Telefon verfügbar sein wird.