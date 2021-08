Oppo kündigt am 4. August neue Under-Display-Kameratechnologie an

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Smartphone-Riese Oppo wird auf einer Veranstaltung am 4. August eine neue Under-Display-Kamera-Technologie vorstellen. Das Unternehmen kündigte den Wechsel auf Weibo an.

Für Oppo, wäre dies eine zweite Generation Version der Technologie sein , dass es protzt hatte im Jahr 2019 auf einem Prototyp, Kennzeichnung eine ziemlich große Lücke zwischen ihn zuerst ankündigt, und die nächste Evolutionsstufe.

Der Hersteller hat noch keine Form einer Under-Display-Kamera in ein kommerziell erhältliches Produkt eingebaut, was darauf hindeutet, dass er noch nicht reif für den Massenmarkt ist.

Da Smartphone-Hersteller darauf drängen, alle Grenzen und Unterbrechungen auf ihren Telefondisplays zu reduzieren, werden in den nächsten Jahren mehr Kameras unter dem Display erscheinen.

In den letzten drei oder vier Jahren haben wir Smartphones mit immer kleiner werdenden Blenden und Selfie-Kameras gesehen, die vom Rahmen in den Bildschirm wandern. Zuerst als Kerbe, die in das Display schneidet, bevor sich die meisten für eine Lochkamera entschieden haben.

Die nächste Entwicklung ist, eine Kamera unter dem Display zu verstecken, damit Sie sie nicht sehen können. Aktuelle Iterationen verwenden technisch gesehen eine zweite, kleinere transparente Anzeige, die im oberen Teil des Bildschirms platziert wird.

Derzeit ist das einzige Smartphone mit einer In-Display-Kamera das ZTE Axon 20 , aber wir erwarten, dass in den nächsten 12 Monaten noch einige weitere hinzukommen.

Gerüchte haben vorgeschlagen, dass Samsung es dieses Jahr in seinen faltbaren Telefonen verwenden wird , und jetzt kommt Oppo der Einführung auch auf einem echten Telefon näher.

Es sei daran erinnert, dass Oppo oft technologische Fortschritte enthüllt - insbesondere in Bezug auf Kameratechnologie und schnelles Aufladen -, ohne zu sagen, welche Telefone sie erhalten.

Sie steht gerne an der Spitze der Innovationen. Am 4. August wird zwar eine Under-Display-Kamera der zweiten Generation angekündigt, aber wahrscheinlich keine neuen Smartphones.