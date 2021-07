Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ist Oppo dabei, ein Gaming-Handy auf den Markt zu bringen? Renderings wurden im Rahmen einer Zertifizierung des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) enthüllt, die darauf hindeutet, dass sie eingehen könnten, wie von 91Mobiles berichtet .

Oppo ist es nicht fremd, verschiedene Wege zu erkunden. Sein rollbares Konzept X 2021 – das wir Anfang des Jahres wirklich gesehen haben – zeigt, wie weit sein Forschungs- und Entwicklungsteam Designkonzepte und -ideen in die Realität umsetzt.

Ein Gaming-Handy ist an sich kein neues Konzept, aber für Oppo Neuland. Und da Asus ROG , Lenovo Legion und (eine Art ZTE) Nubia Red Magic das Segment weitgehend beherrschen, ist es nicht nur eine starke Konkurrenz.

Was können Sie also von einem Oppo-Gaming-Handy erwarten? Bisher haben wir nur eine Handvoll Bilder zum Weitermachen. Aber das hilft, die Bohnen etwas zu verschütten, und zeigt ein Design, das der Konkurrenz ähnelt, mit griffigen Abschnitten und stilisierten Linien am Heck.

Beachten Sie, dass keine nach vorne gerichtete Kamera sichtbar ist, um das Gameplay auf dem Bildschirm nicht zu unterbrechen. Stattdessen ist der etwas größere Rahmen wahrscheinlich dort, wo die Kamera versteckt ist, es sei denn, es handelt sich um ein Under-Display oder eine Pop-up-Einheit, die irgendwo versteckt ist - aber das bezweifeln wir.

Die Seite scheint jedoch nichts Ungewöhnliches zu zeigen, wie zum Beispiel Schulterauslöser, also fragen wir uns, was das einzigartige Angebot des Oppo auf diesem Markt sein wird. Vielleicht ist es einer, der alle anderen bei der Lieferung eines Qualcomm Snapdragon 888 Plus- Chipsatzes zuerst schlägt.

Die Zeit wird es zeigen, wenn es also echt ist, fragen wir uns, wann Oppo offiziell den Deckel seines Gaming-Telefonpotenzials aufheben wird ...