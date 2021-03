Oppo Find X3 Pro Tipps und Tricks: 15 fantastische ColorOS 11-Funktionen zum Ausprobieren

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das neueste Flaggschiff von Oppo ist in nahezu jeder erdenklichen Weise ausgezeichnet. Und wie immer bei Oppo ist der ColorOS Android-Skin, mit dem er geladen ist, randvoll mit vielen großartigen Funktionen. Einige von ihnen helfen dabei, das Beste aus Ihrem Telefon herauszuholen, andere sind nur nützlich zu wissen.

Egal, ob Sie wissen möchten, wie Sie auf diese verrückte Mikroskopkamera zugreifen, einen Drei-Finger-Screenshot machen oder Ihre eigene Always-On-Display-Animation erstellen möchten, wir werden unsere Top-Tipps für Sie aufschlüsseln. Sehen Sie sich das Video unten an oder folgen Sie einfach der schriftlichen Anleitung, die für Sie am einfachsten ist.

Es mag unwichtig erscheinen, es zu aktivieren, aber bei einem so großen Bildschirm kann es schmerzhaft sein, nach oben zu greifen, um Ihre Benachrichtigungen nach unten zu ziehen. Wenn Sie auf einem Startbildschirm nach unten wischen, wird das Oppo-Suchwerkzeug standardmäßig heruntergefahren.

Um das Erreichen Ihrer Benachrichtigungen zu vereinfachen, können Sie die Funktion "Nach unten wischen, um Ihre Benachrichtigungen zu erhalten" aktivieren.

Drücken Sie auf Ihren Startbildschirm und streichen Sie dann über die kleine Leiste, die angezeigt wird, bis Sie "Mehr" sehen. Tippen Sie nun darauf und wählen Sie "Auf dem Startbildschirm nach unten wischen" und dann "Benachrichtigungsschublade". Wenn Sie jetzt auf Ihrem Startbildschirm nach unten wischen, gelangen Sie zu Ihren Benachrichtigungen und der Kachel mit den Schnelleinstellungen.

Das Find X3 Pro verfügt über eine scharfe und schnelle Anzeige, aber die maximale Auflösung und Bildrate sind standardmäßig nicht aktiviert. Um diese zu aktivieren, gehen Sie zu Einstellungen> Anzeige & Helligkeit und scrollen Sie nach unten zu Mehr. Tippen Sie darauf und auf dem nächsten Bildschirm sehen Sie die Optionen "Bildschirmauflösung" und "Bildschirmaktualisierungsrate". Um die maximalen Einstellungen zu wählen, stellen Sie die Bildschirmauflösung auf QHD + und die Bildwiederholfrequenz auf Hoch.

Das Ansehen von HDR-Inhalten führt häufig zu einem dunkleren Bild. Um es aufzuhellen, können Sie den HDR-Videomodus aufhellen aktivieren. Sie finden es unter Einstellungen> Anzeige & Helligkeit unter der Menüoption Mehr, genau wie die Einstellungen für Auflösung und Bildrate.

Wie der True Tone des iPhones kann auch der Find X3 Pro seinen Weißabgleich automatisch an das Umgebungslicht in dem Bereich anpassen, in dem Sie sich befinden. Bleiben Sie im Hauptmenü der Anzeigeeinstellungen und schalten Sie den Schalter für die Anzeige des Naturtons ein. Dies führt - meistens bedeutet dies eine wärmere Bildschirmtemperatur -, aber Sie sollten feststellen, dass es ein wenig wie Papier unter Umgebungslicht reagiert.

Das ständig eingeschaltete Display ist eine großartige Funktion, die Ihnen eine konstante Uhrzeit sowie alle Benachrichtigungen anzeigt, die Sie warten, während sich Ihr Telefon im Standby-Modus befindet. Mit der neuesten Version von ColorOS von Oppo können Sie jedoch Ihre eigene erstellen.

Gehen Sie zu Einstellungen> Personalisierungen und wählen Sie "Immer angezeigt". Tippen Sie auf das Plus-Symbol in der oberen Ecke und wählen Sie nun aus der Popup-Liste aus, welcher Stil immer angezeigt werden soll.

Auf dem nächsten Bildschirm können Sie die feineren Details auswählen. Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Muster ausgewählt haben, das Sie mit Ihrem Finger auf dem Bildschirm zeichnen, wird eine Animation erstellt, die einem Spirographen ähnelt. Sie können auch Farbe, Form und Pinselstil auswählen. Tippen Sie auf "Weiter" und wählen Sie nun Ihren Uhrstil, die Textfarbe und die anderen Informationen aus, die Sie anzeigen möchten.

Wie bei der ständig aktiven Anzeige können Sie die Fingerabdruckanimation anpassen, die beim Entsperren des Telefons angezeigt wird. Bleiben Sie im Personalisierungsbildschirm und wählen Sie "Animation des Fingerabdrucksymbols". Sie können aus acht auswählen. Wählen Sie also die gewünschte aus und kehren Sie zum Speichern zurück.

Eine coole Funktion ist die Möglichkeit, eine App sofort nach dem Entsperren des Telefons schnell zu starten. Wenn Sie eine App haben, auf die Sie schnell und einfach zugreifen möchten, ist dies sehr nützlich.

Gehen Sie also zu Einstellungen> Convenience Tools> Schnellstart und schalten Sie es ein. Tippen Sie nun auf die Schaltfläche "Bearbeiten" und wählen Sie die gewünschten Verknüpfungsfunktionen oder Apps aus. Sie können beispielsweise direkt ein neues Kalenderereignis erstellen oder eine neue Textmassage erstellen oder einfach Ihre To-Do-Listen-App starten, um eine kurze Erinnerung aufzuschreiben.

Um es zu verwenden, tippen und halten Sie Ihren Fingerabdrucksensor, wenn Sie Ihr Telefon entsperren, und halten Sie ihn gedrückt, bis Ihre Verknüpfungen angezeigt werden. Wechseln Sie nun zu der App oder Funktion, die Sie starten möchten.

Um schnell einen Screenshot zu machen, können Sie mit drei Fingern nach unten wischen, anstatt Tastenkombinationen auszuführen. Wenn es bei Ihnen nicht funktioniert, ist es möglicherweise noch nicht aktiviert. Gehen Sie zu Einstellungen> Komfort-Tools> Gesten und Bewegungen. Schalten Sie nun die Option "Mit 3 Fingern nach unten wischen, um einen Screenshot zu machen" um.

Wenn Sie möchten, können Sie den Bildschirm Ihres Telefons jederzeit aktivieren, wenn Sie den Hörer abheben. Stellen Sie im selben Gesten- und Bewegungseinstellungsmenü wie im letzten Tipp sicher, dass die Option "Zum Aufwecken anheben" aktiviert ist. Jedes Mal, wenn Sie Ihr Telefon abheben, leuchtet der Bildschirm auf.

Oppo verfügt über eine Bildschirmaufnahme in seiner neuesten Software. Beeindruckender ist jedoch, dass Sie sich gleichzeitig mit der nach vorne gerichteten Kamera aufnehmen können, wenn Sie diese aktivieren. Gehen Sie zu Einstellungen> Convenience Tools und Bildschirmaufnahme. Tippen Sie nun auf die Option "Frontkamera" und Sie nehmen sich gleichzeitig mit der Aufnahme des Bildschirms auf. Sobald Sie mit der Aufnahme beginnen, werden Sie in einem kleinen Kreisfenster angezeigt und können es an eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm ziehen.

Dies ist heutzutage eine ziemlich standardmäßige Funktion auf vielen Android-Handys, aber Sie können den Google-Assistenten starten, indem Sie den Netzschalter eine halbe Sekunde lang drücken. Aktivieren Sie einfach die Option unter Einstellungen> Komforttools.

Wenn Sie wissen möchten, wie viele Benachrichtigungen auf Sie warten, anstatt eine Sammlung von App-Symbolen in der Statusleiste zu haben, können Sie dies aktivieren. Gehen Sie zu Einstellungen> Benachrichtigung und Statusleiste und tippen Sie nun auf "Benachrichtigungssymbole". Wählen Sie dann "Benachrichtigungsanzahl" aus der Liste.

Eine unserer Lieblingsfunktionen von ColorOS ist die Relax-App, mit der wir nachts einschlafen können, wenn wir * wild * über alles nachdenken. Öffnen Sie Oppo Relax und tippen Sie auf das Symbol, das wie Mixer-Fader aussieht. Hier können Sie Soundebenen hinzufügen und die Lautstärke an Ihre Bedürfnisse anpassen. Um etwas zu entfernen, das Ihnen nicht gefällt, halten Sie einfach den Ton gedrückt und tippen Sie auf das kleine X, um ihn zu entfernen.

Öffnen Sie die Kamera, tippen Sie auf "Mehr" und wählen Sie "Mikroskop". Jetzt brauchen Sie eine wirklich ruhige Hand, um sich Ihrem Motiv zu nähern. Es ist schwierig, es richtig zu fokussieren, aber die Effekte machen viel Spaß.

Oppo hat einen Nachtvideomodus in seinem neuesten Telefon. Um es zu aktivieren, starten Sie die Kamera und wählen Sie die Videooption. Tippen Sie nun auf die Schaltfläche "KI" auf der Seite, und die Menge an Licht und Helligkeit wird dramatisch zunehmen. Leider leidet die Stabilisierung etwas, daher ist es am besten, nur statische oder gleichmäßige Schwenks aufzunehmen.

Da haben Sie es also. 15 Tipps, mit denen Sie Ihr Oppo-Flaggschiff optimal nutzen können.

Schreiben von Cam Bunton.