Realme GT auf den Markt gebracht: Flaggschiff-Power zu einem mittleren Preis

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Realme hat sein neuestes Flaggschiff-Telefon zu einem wettbewerbsfähigen Preis vorgestellt, das einen Namen hat, der von Sportwagen mit einem entsprechenden Ethos inspiriert ist.

Das Realme GT bietet Spezifikationen und Leistung, die Sie normalerweise von den meisten High-End-Telefonen auf dem Markt erwarten, außer dass dieses etwa halb so viel kostet.

Es beginnt mit dem neuesten Flaggschiff-Prozessor von Qualcomm: dem Snapdragon 888 im Inneren.

In Verbindung mit ultraschnellem UFS 3.1-Speicher und LPDDR5-RAM bedeutet dies, dass es nicht nur schnell verarbeitet werden kann, sondern dass sein Speicher und sein Speicher mit enormer Geschwindigkeit lesen und schreiben.

Sie erhalten entweder 8 GB RAM und 128 GB Speicher oder 12 GB RAM und 256 GB Speicher, wie es der neue Normalfall für spezifikationsorientierte Flaggschiffe zu sein scheint.

Um sicherzustellen, dass es in Ihrer Hand nicht zu heiß wird, hat Realme außerdem ein VC-Kühlsystem aus Edelstahl hinzugefügt, das die Dampfkühlung verwendet, um die Wärme effizienter als bei der vorherigen Methode abzuleiten.

Die Geschwindigkeit und Effizienz hört hier jedoch nicht auf. Der Bildschirm - ein 6,43-Zoll-FHD + Super-AMOLED-Panel - bietet Bildwiederholraten von 120 Hz, um sicherzustellen, dass Sie in Apps, die dies unterstützen, beeindruckende Bildraten von bis zu 120 Bildern pro Sekunde erzielen.

Dann gibt es den Akku und das Laden, die von Realmes Nähe zu Oppo profitieren, indem sie das 65-W-Blitzladen (als SuperDart bezeichnet) verwenden, mit dem die 4500 mAh in nur 35 Minuten aus dem leeren Zustand aufgefüllt werden können.

All dies in einem Körper, der mit dem zweifarbigen Design aus gelbem veganem Leder am besten aussieht. Es gibt auch traditionellere Glasoberflächen in Blau / Silber.

Um dieses Premium-Gefühl zu unterstützen, hat Realme auch einen neuen taktilen Motormotor für haptisches Feedback eingebaut.

Auf der Rückseite der Kameras befindet sich ein Dreifachkamerasystem, das aus einem breiten 64-Megapixel-Primärobjektiv, einem 8-Megapixel-Ultra-Weitwinkelobjektiv und einem 2-Megapixel-Makro mit niedriger Auflösung besteht.

Realme GT wird in China zum Verkauf angeboten. Eine weltweite Markteinführung wird für April erwartet. Die Preise beginnen bei 2799 RMB (ca. 432 USD / 310 GBP), was bei der Markteinführung in Europa wahrscheinlich nicht direkt übersetzt wird, aber Sie können sicher sein, dass es um einiges billiger ist als ähnlich spezifizierte Flaggschiffe der namhaften Hersteller .

Schreiben von Cam Bunton.