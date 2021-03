Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Oppo wird die neueste Generation seiner Flaggschiff-Telefonserie Find X auf den Markt bringen. Für 2021 steht die Find X3-Familie kurz vor der Ankündigung.

Das Ereignis wird - wie viele andere in den letzten 12 Monaten - ein virtuelles Online-Ereignis sein, dh Sie können das Startereignis streamen und verfolgen, während es stattfindet.

11. März - 11.30 Uhr GMT

YouTube Livestream

Die kurze Antwort lautet: Sie können es hier ansehen. Wir haben Oppos Livestream ganz oben auf dieser Seite eingebettet. Wenn Sie ihn jedoch auf YouTube ansehen möchten, können Sie ihn direkt dort ansehen und am Live-Chat teilnehmen.

Oppos Awaken Color-Event, bei dem die Find X3-Telefone gezeigt werden, beginnt am 11. März um 11:30 Uhr GMT. So sieht das in einer Zeitzone in Ihrer Nähe aus:

San Francisco - 3.30 Uhr PST

New York - 6.30 Uhr EST

Paris / Berlin / Barcelona - 12:30 Uhr MEZ

Mumbai - 17 Uhr IST

Sydney - 22:30 Uhr AEDT

Bisher wissen wir mit Sicherheit, dass Oppo den Find X3 Pro vorstellen wird, den Nachfolger des hervorragenden Find X2 Pro . Oppo hat bereits klargestellt, dass es bei diesem Telefon nur um das Display geht.

Der Hersteller hat sein 10-Bit-Vollpfad-Farbmanagementsystem überarbeitet, was im Wesentlichen bedeutet, dass es eines der am besten aussehenden Displays auf dem Markt sein wird. In Bezug auf Auflösung, flüssige Bildraten und Farbwiedergabe sehen wir wahrscheinlich ein beeindruckendes Panel auf der Vorderseite des Find X3 Pro.

Es wird zweifellos ein leistungsstarkes Flaggschiff sein und wird von dem Snapdragon 888-Prozessor , 5G und einem Kamerasystem angetrieben, das mit den besten von ihnen mithalten kann.

Obwohl dies nicht bestätigt wurde, werden wir wahrscheinlich auch weitere Find X3-Modelle sehen. Es wurde gemunkelt, dass dies der Find X3 Neo der oberen Mittelklasse und der günstigere Find X3 Lite sein werden.

Wir wären überrascht, wenn nicht schnelles Aufladen, Software-Updates erwähnt würden, und natürlich sollten wir hoffentlich herausfinden, wie viel die Telefone kosten werden.

Schreiben von Cam Bunton.