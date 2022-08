Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Oppo wird die neueste Generation seiner Reno-Handys, die Reno 8-Serie, in Europa auf den Markt bringen. Dabei handelt es sich um eine Mittelklasse-Gerätefamilie mit einem starken Fokus auf die Kameraleistung - und ein wenig erschwinglicher als die Flaggschiff-Geräte der Find X-Serie.

Die Veranstaltung wird physisch stattfinden, wobei Oppo für die europäische Markteinführung nach Paris, Frankreich, zurückkehrt und einen Livestream anbietet, damit Sie auch zu Hause dabei sein können. Hier ist alles, was Sie wissen müssen.

Oppo hat das Launch-Event für das neueste Reno-Handy für den 31. August um 14:30 Uhr MESZ angesetzt. Hier sind die internationalen Zeiten, damit Sie dabei sein können:

San Francisco - 05:30 PDT

New York - 08:30 EDT

London - 13:30 BST

Berlin - 14:30 MESZ

Neu-Delhi - 18:00 IST

Tokio - 21:30 JST

Sydney - 22:30 AEST

Oppo wird die Veranstaltung per Livestream übertragen, so dass Sie das Geschehen mitverfolgen können. Die Veranstaltung wird über den YouTube-Kanal von Oppo übertragen, so dass Sie sie mitverfolgen können. Wir werden das Video für Sie einbetten, sobald es veröffentlicht wird.

Oppo hat bestätigt, dass es die Oppo Reno 8-Serie in Europa auf den Markt bringen wird, nachdem das Reno 8 und das Reno 8 Pro bereits in China und Indien vorgestellt wurden.

Das bedeutet, dass wir bereits eine ganze Menge über diese Telefone wissen. Das Reno 8 ist mit einem 6,4-Zoll-AMOLED-Display kleiner, während das 8 Pro 6,7-Zoll misst. Beide verfügen über eine Full-HD+-Auflösung, wobei das 8 mit 90 Hz und das 8 Pro mit 120 Hz arbeitet. Das Reno 8 wird von der Dimensity 1300 angetrieben, während das 8 Pro mit der Dimensity 8100-Max ausgestattet ist. Ob diese in Europa erhältlich sein werden, bleibt abzuwarten.

Was die Kameras betrifft, so verfügen beide über eine Sony IMX766-Hauptkamera mit 50 Megapixeln, wobei das 8 Pro vom MariSilicon X-Prozessor unterstützt wird.

Beide sollten auch 80W SuperVOOC-Laden in Europa mit einer Akkukapazität von 4500mAh unterstützen.

Neben der Einführung dieser Telefone - die vollständigen Spezifikationen werden am Tag der Markteinführung bestätigt - erwarten wir auch das Europadebüt des Oppo Pad Air. Dabei handelt es sich um ein 10-Zoll-Tablet mit einem Snapdragon 680.

Schreiben von Cam Bunton. Bearbeiten von Chris Hall.