Oppo Find X3-Serienpreise lecken vor dem Start

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Preise für die Oppo Find X3-Serie sind durchgesickert und es ist ziemlich genau so, wie wir es vorhergesagt hätten, wenn wir uns selbst Preise ausgedacht hätten, die auf den Modellen der Find X2-Serie basieren.

Das heißt, wir können davon ausgehen, dass das erstklassige Find X3 Pro-Telefon in Europa zwischen 1000 und 1200 Euro kostet und damit fest in der modernen Ultra-Premium-Preisklasse verankert ist.

In Großbritannien würde dies wahrscheinlich zu etwa 1000 GBP führen. Als Referenz kostet der Oppo Find X2 Pro etwa 999 Euro, und das neueste Leck deutet darauf hin, dass das nächste Modell einen ähnlichen Preis haben wird.

Diese Preise wurden von 91Mobiles durchgesickert und beinhalten auch die anderen Modelle in der Find X3-Reihe. Nämlich: Find X3 Lite und Find X3 Neo.

Ersteres, das Find X3 Lite, wird voraussichtlich zwischen 400 und 500 Euro kosten, während das Find X3 Neo zwischen 700 und 800 Euro kosten wird. Es könnte also sein, dass diese Modelle der unteren Preisklasse etwas ansteigen.

Find X2 Lite-Geräte der aktuellen Generation sind in Großbritannien für etwa 300 GBP erhältlich, während der X2 Neo für 550 GBP im Einzelhandel erhältlich ist.

Das Leck deutet auch darauf hin, dass wir einige verschiedene Farboptionen sehen werden, wobei die beiden unteren Modelle beide in Schwarz erhältlich sind, während das Lite voraussichtlich auch in Blau und das Neo in Silber erhältlich sein wird.

Der Pro wird wahrscheinlich in Weiß, Orange, Schwarz und Blau erhältlich sein, genau wie die durchgesickerten offiziellen Renderings angegeben haben. In Bezug auf Speicher und Speicherung wird behauptet, dass wir Folgendes sehen werden:

Finden Sie X3 Lite - 8 GB / 128 GB

Finden Sie X3 Neo - 12 GB / 256 GB

Finden Sie X3 Pro - 12 GB / 256 GB

Wie für andere Spezifikationen wird erwartet, dass das Pro-Modell mit den neuesten Funktionen und Hardware ausgestattet ist, einschließlich eines Snapdragon 888-Prozessors und eines QHD + -Auflösungsdisplays mit Bildwiederholraten von bis zu 120 Hz.

Wir erwarten auch kabelloses Laden, superschnelles kabelgebundenes Laden und Color OS 11- Software auf Basis von Android 11.

Der Neo wird wahrscheinlich ein etwas weniger leistungsstarkes, aber eleganteres und eleganteres Gerät sein, während der Lite das budgetfreundliche Modell der Serie ist.

Oppo wird voraussichtlich in naher Zukunft die Telefone ankündigen, daher sollte es nicht zu lange dauern, bis wir offiziell mehr über diese Telefone erfahren.

Schreiben von Cam Bunton.