Oppos Schnellladetechnologie wird bald in Anker-Produkten und VW-Fahrzeugen zum Einsatz kommen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Oppo hat angekündigt, seine VOOC-Blitzladetechnologie über seine eigenen Markenprodukte hinaus zu erweitern und bald auch auf andere Marken auszuweiten .

Das bedeutet nicht, dass Sie plötzlich sehen werden, wie Samsung oder Apple die Technologie übernehmen, aber es bedeutet, dass mehr Orte, an die Sie Ihr Telefon anschließen, die superschnellen Nachfüllzeiten Ihres Oppo-Telefons nutzen.

Zu den während der Presseveranstaltung angekündigten Partnern gehörten Anker und FAW-Volkswagen.

Das bedeutet, dass Anker in naher Zukunft VOOC- und Oppo Flash Charge-kompatible Produkte wie Akkus und Netzteile auf den Markt bringen wird.

Die Idee ist, dass Sie mit einem dieser neuen Anker-Akkus unterwegs die gleichen rasanten Ladegeschwindigkeiten erzielen können, wie wenn Sie zu Hause an ein VOOC-Ladegerät angeschlossen sind.

In ähnlicher Weise wird in China hergestellte Audi- und VW-Fahrzeuge VOOC eingebaut, sodass Oppo-Telefonbenutzer ihre Autos schnell aufladen können. Oppo erwähnte nicht, ob Autos, die in Europa oder den USA hergestellt wurden, auch die Technologie bekommen würden, aber im Moment scheint es nicht wahrscheinlich.

In verschiedenen anderen Partnerschaften wird die Technologie in industrielle Umgebungen eingebaut und auch in Gebäuden und Arbeitsplätzen fest verdrahtet.

Amazon US Prime Day-Angebote 2021: Hier bringen wir Ihnen alle großen Prime Day-Angebote von Amazon US von Maggie Tillman · 23 February 2021

Im Laufe der Jahre war Oppos VOOC-Aufladung führend in Bezug auf Geschwindigkeit und Effizienz.

Die neueste verfügbare Version seiner Smartphones ist 65 W Super VOOC, mit dem der Akku eines Telefons in etwas mehr als einer halben Stunde vollständig entladen werden kann.

Es hat auch einen 125-W-Flash-Ladeadapter angekündigt, der jedoch noch nicht in einem im Handel erhältlichen Smartphone implementiert ist. Dieses Ladegerät könnte einen leeren Akku in nur 20 Minuten vollständig füllen.

Die Technologie von Oppo verwendet eine Reihe von Schutzmaßnahmen, um sicherzustellen, dass Ihre Batterie beim schnellen Aufladen nicht beschädigt wird.

Mit einer Reihe interner Thermometer und einem Lade- und Kabelsystem, das Wärme ableitet, können sich Oppo-Telefone mit dieser Technologie sehr schnell füllen, selbst wenn sie zum Spielen oder Ansehen von Videos verwendet werden.

Für Telefone wie das Find X2 Pro ist es hervorragend, einen Akku mitzunehmen, von dem wir wissen, dass er keine Probleme hat

Schreiben von Cam Bunton.