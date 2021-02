Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Bereits Ende 2020 berichteten wir über durchgesickerte Bilder des Oppo Find X3 Pro . Nach Angaben von GSMArena ist nun mehr über das Flaggschiff-Mobilteil bekannt geworden, nachdem Benchmarks auf einer Cloud-Testplattform angezeigt wurden .

Zusätzlich zu dem ungewöhnlichen Quad-Kamera-Setup, das wir bereits anhand dieser durchgesickerten Bilder gesehen hatten, soll der Find X3 Pro über den hochwertigen Qualcomm Snapdragon 888-Prozessor verfügen. Das verdient sicherlich das Flaggschiff-Abzeichen.

Diese Testergebnisse zeigten auch andere Spezifikationen. Das (gemunkelte) 6,7-Zoll-OLED-Display wird nämlich eine Auflösung von 1440 x 3216 haben, was seltsamerweise lesen könnte - warum die 216 Pixel? - aber das liegt daran, dass es in ein Seitenverhältnis von 19,5: 9 passt, was sehr im Trend liegt. Das Display soll auch eine adaptive Bildwiederholfrequenz von bis zu 120 Hz haben, um superweiche Erlebnisse zu ermöglichen.

Es gibt auch einige weitere Kamerainformationen, das Haupteinheit soll 16-Megapixel-Ergebnisse liefern - wenn es eine Vier-in-Eins-Verarbeitung verwendet, die einen 64-Megapixel-Sensor nahe legt - und das bereits gemeldete 25-fach "Mikroskop" -Objektiv, das hoffentlich wird ein verwendbares Objektiv im Makro-Stil für Nahaufnahmen sein. Die anderen beiden Einheiten im Quad-Setup sind nicht detailliert, aber es wird erwartet, dass zwei 50-Megapixel-Sensoren für verschiedene Zoomstufen geeignet sind.

Wenn wir in den Februar starten, wird erwartet, dass der Find X3 Pro Ende des Monats - möglicherweise im Einklang mit dem Mobile World Congress in Shanghai - für einen Ankunftstermin im März veröffentlicht wird.

Schreiben von Mike Lowe.