Oppo Find X3: Gerüchte, Erscheinungsdatum, Spezifikationen und Funktionen

(Pocket-lint) - Im vergangenen Jahr veröffentlichte Oppo seine Find X2-Serie, und jetzt hat sein Nachfolger, die Oppo Find X3-Serie , begonnen, zu lecken.

Oppo ist einer der größten chinesischen Telefonhersteller, und die Find X-Linie ist das Flaggschiff. Die Oppo Find X2-Serie löste sich von der Find X der ersten Generation (die nur aus einem Gerät bestand) und bot vier verschiedene Telefone an: das Standardtelefon, das Find X2 Pro, das Find X2 Lite und das Find X2 Neo. Das alles lässt uns fragen, was wir vom Oppo Find X3 erwarten können. Hier ist also ein Blick auf alle bisherigen Lecks.

Oppo hat bereits über Weibo angedeutet, dass die Find X3-Serie im März 2021 zu einer Veranstaltung kommen wird. Obwohl die meisten Telefone den jährlichen Veröffentlichungsplänen folgen, kann dies nicht für die letzten beiden Generationen von Oppo Find gesagt werden. Der erste landete Mitte 2018, der zweite zwei Jahre später.

Oppo hat die Preisinformationen noch nicht bestätigt. Der Preis für die Find X2-Serie reicht jedoch von 399 GBP (ca. 530 USD) für den Find X2 Lite bis zu 1.099 GBP (ca. 1.450 USD) für den Find X2 Pro. Es ist davon auszugehen, dass der Find X3 je nach Modell und technischen Daten unter diese beiden Preise fällt.

Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung aller bisherigen Lecks, Gerüchte und bestätigten Funktionen.

Leaker Evan Blass , der eine unglaubliche Erfolgsbilanz vorweisen kann, hat kürzlich das Display des Find X3 Pro detailliert beschrieben. Er sagte, es werde ein 6,7-Zoll-Display (1440 x 3216) sein, komplett mit einem 525ppi und einem "Full-Path-Farbmanagementsystem" (mehr unten). Das Telefon wird wahrscheinlich eine adaptive dynamische Bildrate von 10 Hz bis 120 Hz aufweisen und Bilder, die von seinem Quad-Kamera-Array aufgenommen wurden, in 1,07 Milliarden Farben anzeigen können, so Blass.

Digital Chat Station, ein Leckerbissen mit einer mittelmäßigen Erfolgsbilanz, veröffentlichte auf Weibo, dass ein Oppo-Flaggschiff, das im ersten Quartal 2021 mit einem Snapdragon 875-Chipsatz (wie der 888 genannt wurde) auf den Markt kam, Schnellladefunktionen hatte , eine Kamera mit zwei Objektiven und ein Bildschirm mit 3K-Auflösung und hoher Bildwiederholfrequenz. Während die Dual-Lens-Kamera ein Downgrade für ein Pro-Modell wäre, stimmt sein Anspruch auf 3K-Displays überein.

1/2 Oppo

Während des Inno Day 2020 im November neckte Oppo ein bedeutendes Upgrade für seine nächste Flaggschiff-Serie.

Die kommende Oppo Find X3-Serie wird den vollen DCI-P3-Farbumfang und die 10-Bit-Farbtiefe für „Erfassung, Speicherung und Anzeige“ unterstützen, was bedeutet, dass genauere Farben reproduziert werden. Oppo nennt dieses neue System „Voll“ -Pfad Farbmanagementsystem ". Das Unternehmen bestätigte im Grunde auch, dass es für seine nächste Flaggschiff-Telefonserie von einem nativen 8-Bit-Display zu einem nativen 10-Bit-Display springen wird.

Als Teil dieser gesamten Ankündigung hat Oppo eine neue Funktion für diejenigen vorgestellt, die unter Farbsehschwäche leiden: Color Correction Solution 2.0. Es basiert auf dem Standard-Farbkorrekturmodus von Android in den Eingabehilfen. Es geht über die drei Farboptionen hinaus und bietet eine größere Flexibilität bei der Farbkorrektur, sodass Benutzer ihre Bildschirme weiter an ihre Vorlieben oder visuellen Bedürfnisse anpassen können.

Die GSMArena behauptete im Dezember 2020, Oppo habe bereits durch eine Pressemitteilung bestätigt, dass sein nächstes Flaggschiff den 5G-fähigen Snapdragon 888-Chipsatz verwenden werde. Das Unternehmen erwähnte den Find X3 jedoch nicht namentlich. Das Oppo Find X3 - oder vielleicht das Pro-Modell - mit einem Qualcomm-Chipsatz mit Snapdragon 888-Leistung, 12 GB RAM und Android 11 ist kürzlich bei Geekbench aufgetaucht .

Auf Geekbench hatte es den Modellnamen CPH2173. Der letztjährige Find X2 hatte den Modellnamen CPH2023, während der Find X2 Pro CPH2025 hatte.

Wenn Sie mehr Beweise benötigen, die die Oppo Find X3-Serie möglicherweise Snapdragon 888 bietet, hat Leaker Evan Blass erwartet, dass das Pro-Modell diese Funktion bietet. Blass, der ein bekannter Leckerbissen ist, behauptete, dass auf dem Find X3 Pro auch ColorOS 11 auf Basis von Android 11 ausgeführt wird - was auch FCC-Einreichungen enthüllten.

Der Oppo Find X3 Pro wurde im Januar 2021 von 91Mobiles auf der FCC-Zertifizierungswebsite entdeckt und trug die Modellnummer CPH2173. Diese Entdeckung scheint zu bestätigen, dass das Top-End-Flaggschiff des Oppo vom Snapdragon 888 SoC mit 12 GB RAM angetrieben wird.

Leaker Evan Blass hat den Find X3 Pro ausführlich beschrieben.

Er meint, wir sollten ein Paar IMX766-Bildsensoren mit 50 Megapixeln von Sony (Weitwinkel- und Ultraweitwinkelmodule) sowie 13MP-Tele- (2x optischer Zoom) und 3MP-Makrokameras (25x Zoom) erwarten. Das letztere Modul hat möglicherweise Lichter um die Linse.

Leaker Evan Blass hat natürlich andere Find X3 Pro-Spezifikationen durchgesickert, wie zum Beispiel einen 4500-mAh-Akku mit zwei Zellen, der sowohl das kabelgebundene Laden mit 65 Watt SuperVOOC 2.0 als auch das kabellose Laden mit 30 Watt VOOC Air unterstützt. Das auf der FCC-Website veröffentlichte Datenblatt für Find X3 Pro enthüllte tatsächlich, dass es mit einem Dual-Batterie-Setup geliefert wird: Eines hat eine Kapazität von 2.200 mAh und das andere eine Einheit von 2.250 mAh.

Dies ergibt zusammen eine Kapazität von 4.450 mAh. Die FCC-Liste bestätigt weiterhin, dass das Top-End-Flaggschiff Find X3 Pro das 65-W-Schnellladen unterstützt.

In Bezug auf das Design sagte Leaker Evan Blass, dass der Oppo Find X3 Pro 8 mm dick sein und etwa 190 Gramm wiegen wird. Der Bildschirm und "keramikglasurartige oder matt mattierte Glasrücken" werden gebogen, sagte Blass ebenfalls. Und es wird in schwarzen und blauen Farben mit einem weißen Modell auf den Markt kommen. Sie müssen sich nicht auf Ihre Vorstellungskraft verlassen, um zu visualisieren, wie es aussehen wird - da Bilder des Mobilteils aufgetaucht sind (siehe oben)

Der fertige Look ist jedoch etwas eigenartig, da er anders ist als alles, was wir zuvor gesehen haben. Die Kameraeinheit ist jedoch der eigentliche Fokus. Diese Funktion unterscheidet die Find-Serie als Flaggschiff von den mittelgroßen Reno-Geräten von Oppo.

Da bisher nur der Oppo Find X3 Pro durchgesickert ist, ist es schwer zu sagen. Wir haben keine spezifischen Oppo Find X3-Nachrichten gehört, aber es gibt ein Leck , das darauf hindeutet, dass Oppo an einem Telefon mit dem Snapdragon 870-Chipsatz arbeitet, bei dem es sich wahrscheinlich um eine "Lite" - oder eine Standardversion ohne den High-End 888 handelt. Vielleicht ist es das Find X3 oder ein anderes Gerät mit geringerer Ausstattung in der Serie. Es ist schwer zu sagen, mit so wenig weiterzumachen.

Hier ist alles, was wir bisher über die Oppo Find X3-Modelle gehört haben.

Oppo Find X3 Pro-Spezifikationen wurden auf der FCC-Zertifizierungswebsite veröffentlicht und enthüllen Akku, Schnellladung und mehr.

Oppo teilte einen neuen Beitrag auf Weibo mit , in dem es heißt: "Unmögliche Oberfläche, wir sehen uns im März", und enthüllte, dass eine Auftaktveranstaltung im März geplant ist.

Bilder des Mobilteils sind online durchgesickert, wie von Voice präsentiert.

Das kommende Oppo Find X3 (oder möglicherweise X3 Pro) ist auf Geekbench aufgetaucht .

Evan Blass hat einen Bericht veröffentlicht, in dem der bevorstehende Find X3 Pro detailliert beschrieben wird. Er gab an, dass das Unternehmen das Display und die Kamera sowie das Design, die Leistung, den Akku, das Laden und andere Funktionen verbessern werde. Das Telefon soll innerhalb weniger Monate starten, sagte Blass.

Die auf Chato veröffentlichte Digital Chat Station gab bekannt, dass ein Flaggschiff des ersten Quartals 2021 über einen Snapdragon 875-Chipsatz der Spitzenklasse, einen Bildschirm mit 3K-Auflösung mit hoher Bildwiederholfrequenz, schnelles Aufladen und nur eine Kamera mit zwei Objektiven verfügen wird.

Der 870 von Qualcomm wird ein günstigerer Chip sein, und die Digital Chat Station hat ergeben, dass Oppo ein Telefon entwickelt, das ihn verwenden wird.

